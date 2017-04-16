﻿ Ким Чен Ын заявил о солидарности с Асадом в противостоянии с США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ким Чен Ын заявил о солидарности с Асадом в противостоянии с США

17.04.2017 17:08 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лидер КНДР Ким Чен Ын солидарен с президентом Сирии Башаром Асадом в противостоянии с США и намерен оказывать «дружественному правительству и народу» Арабской Республики поддержку в достижении справедливости. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, направленной северокорейским руководителем сирийскому коллеге по случаю 71-й годовщины независимости Сирии. Текст послания опубликовало агентство ЦТАК.


Ким Чен Ын. Фото: Reuters

В своем послании Ким Чен Ын осудил недавний авиаудар США с применением крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По его мнению, это «наглый факт агрессии и военное преступление».

Кроме того, лидер КНДР направил Асаду «дружественные и восторженные поздравления и боевой привет».

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи намерены развивать отношения с Россией для совместного противостояния европейским и американским санкциям. Об этом заявил замглавы первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо.

За последние несколько дней значительно усилилась напряженность на Корейском полуострове. В субботу, 15 апреля, КНДР провела неудачные ракетные испытания. Во время подготовки КНДР к пуску ракеты США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Руководство США заявило, что готово нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на очередное ядерное испытание. Своим превентивным ударом по американским базам пригрозила и КНДР.

Уже после неудачного запуска ракеты вице-президент США Майкл Пенс и исполняющий обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан пообещали Пхеньяну «карательные меры» в случае новых провокаций. Вскоре после этого последовала и реакция России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет «ядерные авантюрные действия» Пхеньяна.

США нанесли авиаудар по сирийской авиабазе в Хомсе в ночь на 7 апреля. Как сообщалось, два военных корабля США в Средиземном море выпустили по меньшей мере 50 ракет «Томагавк» в ответ на якобы проведенную правительственными силами Сирии атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, лидер КНДР направил Асаду "дружественные и восторженные поздравления и боевой привет".

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Более тысячи осужденных в Израиле палестинцев объявили голодовку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика