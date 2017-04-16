Лидер КНДР Ким Чен Ын солидарен с президентом Сирии Башаром Асадом в противостоянии с США и намерен оказывать «дружественному правительству и народу» Арабской Республики поддержку в достижении справедливости. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, направленной северокорейским руководителем сирийскому коллеге по случаю 71-й годовщины независимости Сирии. Текст послания опубликовало агентство ЦТАК.



Ким Чен Ын. Фото: Reuters

В своем послании Ким Чен Ын осудил недавний авиаудар США с применением крылатых ракет «Томагавк» по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По его мнению, это «наглый факт агрессии и военное преступление».

Кроме того, лидер КНДР направил Асаду «дружественные и восторженные поздравления и боевой привет».

Ранее стало известно, что власти Северной Кореи намерены развивать отношения с Россией для совместного противостояния европейским и американским санкциям. Об этом заявил замглавы первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо.

За последние несколько дней значительно усилилась напряженность на Корейском полуострове. В субботу, 15 апреля, КНДР провела неудачные ракетные испытания . Во время подготовки КНДР к пуску ракеты США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Руководство США заявило, что готово нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится на очередное ядерное испытание. Своим превентивным ударом по американским базам пригрозила и КНДР.

Уже после неудачного запуска ракеты вице-президент США Майкл Пенс и исполняющий обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан пообещали Пхеньяну «карательные меры» в случае новых провокаций. Вскоре после этого последовала и реакция России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не приемлет «ядерные авантюрные действия» Пхеньяна.

США нанесли авиаудар по сирийской авиабазе в Хомсе в ночь на 7 апреля. Как сообщалось, два военных корабля США в Средиземном море выпустили по меньшей мере 50 ракет «Томагавк» в ответ на якобы проведенную правительственными силами Сирии атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб.