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ОБСЕ: референдум в Турции не отвечает европейским стандартам
17.04.2017 19:24 — Новости Мира | Tut.by
Референдум о расширении полномочий президента Турции был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок, заявили в ОБСЕ.
В то время как технические аспекты референдума были организованы хорошо, избиратели не получали беспристрастной информации об основных аспектах реформы, негативный эффект оказало также ограничение основных свобод, говорится в заявлении экспертов организации.
По последним данным, переход от парламентской к президентской системе правления в Турции поддержали 51% избирателей, против высказались около 49%.
«В целом референдум не соответствовал стандартам Совета Европы», — говорится в заявлении Цезаря Флорина Преды, возглавляющего делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
По мнению представителей ОБСЕ, референдум проходил в политической среде, где ущемлены фундаментальные свободы, необходимые для демократического процесса.
«Наш мониторинг показал, что кампания в поддержку ответа „Да“ [за расширение полномочий президента"] доминировал в СМИ, и это наряду с помехами работе СМИ, арестами журналистов и закрытием изданий ограничило доступ избирателей к другим точкам зрения», — заявили в организации.
В частности, по данным наблюдателей, губернаторы провинций использовали введенный после путча режим чрезвычайного положения, чтобы ограничить свободу собраний и выражения мнений.
Референдум о расширении президентских полномочий
Принятые на референдуме
Эрдоган может получить право объявлять чрезвычайное положение, лично назначать министров правительства, издавать указы, которые получат статус законов, выбирать судей большинства высших судов и распускать парламент.
Новая система сосредоточит власть в руках президента, фактически подчинив ему всю государственную бюрократию в стране. Сторонники Эрдогана говорят, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты опасаются роста авторитаризма.
Оппозиция утверждает, что в ходе проведения референдума были допущены нарушения и собирается оспорить итоги голосования в конституционном суде и ЕСПЧ.
В понедельник результаты референдума были
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По мнению представителей ОБСЕ, референдум проходил в политической среде, где ущемлены фундаментальные свободы, необходимые для демократического процесса.
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