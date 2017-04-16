ФСБ России задержала одного из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро 3 апреля. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



Фото: Reuters

«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга сегодня в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста — смертника Акбаржона Джалилова», — сообщает ФСБ.

Сейчас он доставлен в Следственный комитет России для производства следственных действий.

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Во время задержания у подозреваемого обнаружены оружие и патроны.

Напомним, ранее по делу о взрыве в питерском метро были задержаны восемь человек: шестеро в Санкт-Петербурге и двое в Москве. Во время задержаний в Петербурге следователи обнаружили в квартире подозреваемых взрывное устройство, похожее на бомбу, оставленную на станции метро «Площадь восстания». Эту бомбу удалось обезвредить.

Большинство подозреваемых являются земляками смертника Джалилова — этнического узбека, ранее проживавшего в киргизском городе Ош.

В результате теракта в петербургском метро погибли 14 человек и сам террорист. Более 50 получили ранения. Среди пострадавших — и гражданин Беларуси Юрий Шушкевич .