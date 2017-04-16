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Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
17.04.2017 18:01 — Новости Мира | Tut.by
ФСБ России задержала одного из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро 3 апреля. Об этом
«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга сегодня в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста — смертника Акбаржона Джалилова», — сообщает ФСБ.
Сейчас он доставлен в Следственный комитет России для производства следственных действий.
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Во время задержания у подозреваемого обнаружены оружие и патроны.
Напомним, ранее по делу о взрыве в питерском метро были задержаны восемь человек: шестеро в Санкт-Петербурге и двое в Москве. Во время задержаний в Петербурге следователи обнаружили в квартире подозреваемых взрывное устройство, похожее на бомбу, оставленную на станции метро «Площадь восстания». Эту бомбу удалось обезвредить.
Большинство подозреваемых являются земляками смертника
В результате
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Он был задержан в городе Одинцово Московской области.
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