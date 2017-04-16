Заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рён считает, что из-за США ядерная война может начаться в любой момент. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США создали опасную ситуацию в регионе, которая может привести к ядерной войне. Он добавил, что это представляет серьезную угрозу миру и стабильности.

«КНДР готова реагировать на любые военные планы, которые желают американцы», — заявил северокорейский дипломат.

Он также подчеркнул, что КНДР готовы провести ядерные испытания в тот момент, когда руководство посчитает нужным.

Ранее пресс-секретарь американского президента заявил, что Дональд Трамп не будет уведомлять о своих действиях в отношении КНДР.