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Коротко. Как сторонники Эрдогана изменили конституцию на референдуме в Турции

17.04.2017 16:43 — Новости Мира | Tut.by  
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16 апреля прошел референдум в Турции, на котором большинство граждан страны проголосовало за расширение полномочий президента. Оппозиция требует пересмотра 60% бюллетеней, обвиняя организаторов голосования в подтасовке результатов. Что именно изменится после референдума — в таблице.

1. Обязательство нейтральности и беспристрастности судебной системы.
2. Количество членов парламента увеличивается до 600 (ранее было 500).

3. Теперь баллотироваться в парламент могут граждане, которым исполнилось 18 лет (ранее 25). Те, кто имеет отношение к вооруженным силам, не могут стать кандидатами в члены парламента.
4. Парламент избирается сроком на 5 лет (до референдума — на 4 года). Президентские и парламентские выборы теперь должны проходить в один день раз в 5 лет.
5. Парламент теперь не может призывать к ответу правительство или наделять его полномочиями для издания указов по некоторым вопросам. Также теперь чтобы преодолеть президентское вето, парламенту необходимо повторно принять законопроект абсолютным большинством голосов.
6. Министры теперь не обязаны устно отвечать на вопросы в парламенте.
7. Желающие стать кандидатом в президенты Турции должны получить поддержку хотя бы одной партии, которая набрала на предыдущих выборах 5% голосов. А избранный президент теперь может не выходить из своей партии.
8. Пост премьер-министра упраздняется, а главой правительства становится президент. Он же принимает решение о назначении и увольнении министров и вице-президентов. Кроме того, теперь президент имеет право организовывать референдумы.
9. Предусматривается процедура на случай необходимости рассмотрения возможного преступления президента. Инициировать расследование возможно, если три пятых депутатов проголосуют за это. Также дело можно направить в Верховный суд. Такое решение должны поддержать две трети депутатов.

10. В стране появятся вице-президенты, их количество определяет сам президент, как и утверждает кандидатуры. Досрочные выборы президента, если возникает такая необходимость по каким-либо причинам, должны провести в течение 45 суток. Что касается парламента в этом случае, то если срок полномочий парламента заканчивается менее чем через год после досрочных президентских выборов, то парламентские выборы пройдут вместе с президентскими. Если же срок полномочий парламента составляет больше года после досрочных президентских выборов, то избранный президент работает до окончания срока полномочий действующего парламента, а потом проводятся новые выборы президента и парламента. При этом время, проведенное в должности президента в этом случае, не учитывается как один из двух разрешенных сроков.
11. Решение о проведении досрочных выборов принимает президент и три пятых депутатов парламента (президентские и парламентские выборы в этом случае проводятся вместе).
12. Президент теперь самостоятельно может объявить чрезвычайное положение, но чтобы начать какие-либо действия, необходимо получить согласие парламента.
13. Военные суды отменяются.
14. Реформа Совета судей и прокуроров: уменьшается количество членов организации, в состав Совета теперь должны входить министр юстиции (который становится председателем) и его заместитель.

15. Бюджет. Его представляет в парламент президент. Внести изменения в него могут только члены бюджетной комиссии. В случае если бюджет не принят, есть вариант временного бюджета. Если же и его отклонили, то используется бюджет прошлого года.
16. На президента возлагаются исполнительные полномочия, которые ранее были закреплены за парламентом.
17. Установлена дата проведения следующих парламентских и президентских выборов — 3 ноября 2019 года.
18. Поправки вступят в силу после новых выборов. Президент сможет не выходить из политической партии после того, как вступит в силу этот закон.

*По материалам агентства Anadolu

 
 
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16 апреля прошел референдум в Турции, на котором большинство граждан страны проголосовало за расширение полномочий президента.

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