10. В стране появятся вице-президенты, их количество определяет сам президент, как и утверждает кандидатуры. Досрочные выборы президента, если возникает такая необходимость по каким-либо причинам, должны провести в течение 45 суток. Что касается парламента в этом случае, то если срок полномочий парламента заканчивается менее чем через год после досрочных президентских выборов, то парламентские выборы пройдут вместе с президентскими. Если же срок полномочий парламента составляет больше года после досрочных президентских выборов, то избранный президент работает до окончания срока полномочий действующего парламента, а потом проводятся новые выборы президента и парламента. При этом время, проведенное в должности президента в этом случае, не учитывается как один из двух разрешенных сроков.