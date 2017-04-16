|1. Обязательство нейтральности и беспристрастности судебной системы.
|2. Количество членов парламента увеличивается до 600 (ранее было 500).
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3. Теперь баллотироваться в парламент могут граждане, которым исполнилось 18 лет (ранее 25). Те, кто имеет отношение к вооруженным силам, не могут стать кандидатами в члены парламента.
|4. Парламент избирается сроком на 5 лет (до референдума — на 4 года). Президентские и парламентские выборы теперь должны проходить в один день раз в 5 лет.
|5. Парламент теперь не может призывать к ответу правительство или наделять его полномочиями для издания указов по некоторым вопросам. Также теперь чтобы преодолеть президентское вето, парламенту необходимо повторно принять законопроект абсолютным большинством голосов.
|6. Министры теперь не обязаны устно отвечать на вопросы в парламенте.
|7. Желающие стать кандидатом в президенты Турции должны получить поддержку хотя бы одной партии, которая набрала на предыдущих выборах 5% голосов. А избранный президент теперь может не выходить из своей партии.
|8. Пост премьер-министра упраздняется, а главой правительства становится президент. Он же принимает решение о назначении и увольнении министров и вице-президентов. Кроме того, теперь президент имеет право организовывать референдумы.
|9. Предусматривается процедура на случай необходимости рассмотрения возможного преступления президента. Инициировать расследование возможно, если три пятых депутатов проголосуют за это. Также дело можно направить в Верховный суд. Такое решение должны поддержать две трети депутатов.
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10. В стране появятся вице-президенты, их количество определяет сам президент, как и утверждает кандидатуры. Досрочные выборы президента, если возникает такая необходимость по каким-либо причинам, должны провести в течение 45 суток. Что касается парламента в этом случае, то если срок полномочий парламента заканчивается менее чем через год после досрочных президентских выборов, то парламентские выборы пройдут вместе с президентскими. Если же срок полномочий парламента составляет больше года после досрочных президентских выборов, то избранный президент работает до окончания срока полномочий действующего парламента, а потом проводятся новые выборы президента и парламента. При этом время, проведенное в должности президента в этом случае, не учитывается как один из двух разрешенных сроков.
|11. Решение о проведении досрочных выборов принимает президент и три пятых депутатов парламента (президентские и парламентские выборы в этом случае проводятся вместе).
|12. Президент теперь самостоятельно может объявить чрезвычайное положение, но чтобы начать какие-либо действия, необходимо получить согласие парламента.
|13. Военные суды отменяются.
|14. Реформа Совета судей и прокуроров: уменьшается количество членов организации, в состав Совета теперь должны входить министр юстиции (который становится председателем) и его заместитель.
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15. Бюджет. Его представляет в парламент президент. Внести изменения в него могут только члены бюджетной комиссии. В случае если бюджет не принят, есть вариант временного бюджета. Если же и его отклонили, то используется бюджет прошлого года.
|16. На президента возлагаются исполнительные полномочия, которые ранее были закреплены за парламентом.
|17. Установлена дата проведения следующих парламентских и президентских выборов — 3 ноября 2019 года.
|18. Поправки вступят в силу после новых выборов. Президент сможет не выходить из политической партии после того, как вступит в силу этот закон.
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