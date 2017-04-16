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Эрдоган назвал итоги референдума победой над крестоносцами

17.04.2017 20:37 — Новости Мира | Tut.by  
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Граждане Турции проголосовали за переход страны к президентской форме государственного правления, несмотря на противодействие «тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев». Такое мнение высказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова в понедельник, 17 апреля, приводит Reuters.


Фото: Reuters

«Мы боролись против всех врагов (…) Но мы выстояли как нация. Мы можем склониться только перед нашими святынями и больше ни перед кем», — цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

По его словам, после того как Турция станет президентской республикой, она будет еще сильнее.

16 апреля в Турции прошел референдум по внесению поправок в Конституцию. Согласно предварительным итогам, за поправки проголосовали 51,4 процента. Окончательные результаты будут объявлены через 11−12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении плебисцита, в частности, критиковалось решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

 
 
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По его словам, после того как Турция станет президентской республикой, она будет еще сильнее.

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