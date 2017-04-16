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Эрдоган назвал итоги референдума победой над крестоносцами
17.04.2017 20:37 — Новости Мира | Tut.by
Граждане Турции проголосовали за переход страны к президентской форме государственного правления, несмотря на противодействие «тех, кто имеет мировоззрение крестоносцев». Такое мнение высказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова в понедельник, 17 апреля, приводит Reuters.
«Мы боролись против всех врагов (…) Но мы выстояли как нация. Мы можем склониться только перед нашими святынями и больше ни перед кем», — цитирует РИА «Новости» Эрдогана.
По его словам, после того как Турция станет президентской республикой, она будет еще сильнее.
16 апреля в Турции
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По его словам, после того как Турция станет президентской республикой, она будет еще сильнее.
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