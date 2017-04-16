Исход президентских выборов во Франции будет иметь для страны значение цивилизационного масштаба, поскольку речь идет о решающей схватке между патриотическими силами и проводниками глобализации. Такое мнение высказала лидер «Национального фронта», кандидат в президенты республики Марин Ле Пен в интервью газете Le Figaro.



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Против глобализации

«Эти президентские выборы — почти референдум за или против дикой глобализации. Наши ценности, правила поведения, нравы, наш образ жизни прямо сейчас исчезают на глазах. Когда страна утрачивает идентичность, она больше не знает, кем является, откуда происходит, где скрыто ее подлинное богатство, и тогда она тоже постепенно растворяется», — считает Ле Пен.

Одной из мер, призванных остановить этот процесс размывания национальной идентичности, по замыслу лидера «Нацфронта», станет защита исторического наследия на законодательном уровне. «Я хочу прописать в конституции защиту и продвижение исторического и культурного наследия Франции и вернуть нашей стране статус политически сильной державы. Это — разгонная установка для того, чтобы мы снова завоевали мир, поскольку я хочу отправиться завоевывать весь мир, хочу перезапустить отношения с Африкой, защитить франкофонию», — сказала она.

При этом политик подчеркнула, что в ее видении Франция, будучи одним из лидеров многополярного мира, не будет навязывать собственную версию глобальной унификации. «Глобализация — это стирание ограничений во всех областях, это уничтожение границ, исчезновение корней… Я являюсь кандидатом границ и буду президентом границ. Мы должны заново найти их, чтобы защитить французский народ, они необходимы в школе, чтобы восстановить авторитет государства, в сфере правосудия, нужны против дикой глобализации, против недобросовестной международной конкуренции, против злоупотреблений, связанных с уклонением от налогов — не может быть свободы без ограничений», — перечислила она.

Фийон и Макрон — глобалисты

Говоря о двух своих основных соперниках на президентских выборах — лидере внепартийного движения «На марше» Эмманюэле Макроне и кандидате от партии «Республиканцы» Франсуа Фийоне, Ле Пен особо отметила, что считает обоих политиков представителями глобалистских сил. «Господин Макрон — это неприкрытый глобалист, тогда как господин Фийон является глобалистом стыдливым. Я же всегда предпочту иметь против себя неприкрытого глобалиста — по крайней мере, здесь все будет ясно», — заметила она.

При этом обе крупнейшие на сегодняшней день партии Франции — правящую Социалистическую партию и оппозиционных правоцентристских «Республиканцев» — Ле Пен также считает проводниками идей глобализма, которые будут мешать «Нацфронту» добиться победы на выборах. «Если во втором туре мы увидим коалицию между Соцпартией и „Республиканцами“, из нее вырастет большая глобалистская партия, но по крайней мере тут все будет ясно. Эти президентские выборы несут с собой цивилизационный вызов, и французы это чувствуют. Если господин Фийон призовет голосовать за господина Макрона во втором туре, не уверена, что за ним последуют большинство избирателей», — считает Марин Ле Пен.

Выборы во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Второй и решающий раунд — через две недели, 7 мая.

Всего в гонке принимают участие 11 кандидатов. Согласно опросам, фаворитом первого тура за шесть дней до первого круга остается Марин Ле Пен, за которую готовы проголосовать от 23 до 24% избирателей. Почти вровень с ней идет Эмманюэль Макрон , имеющий аналогичный рейтинг. Чуть меньшей поддержкой — до 19% — пользуется на данный момент Франсуа Фийон , замыкающий тройку лидеров, незначительно опережая стремительно набирающего популярность лидера леворадикалов Жан-Люка Меланшона , за которого сегодня готовы голосовать уже 18% французов.