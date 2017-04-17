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Северная Корея грозит еженедельно проводить испытания

18.04.2017 05:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Северная Корея продолжит проведение регулярных ракетных испытаний. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль в интервью Би-би-си.


Фото: Reuters

«Мы будем осуществлять дальнейшие ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе», — цитирует его слова вещательная корпорация.

Он также добавил, что «тотальная война» может стать реальностью, если США предпримут военные действия. «Если Соединенные Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну», — заявил замглавы МИД КНДР.

Ранее 17 апреля вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс сообщал, что США намерены удвоить усилия по оказанию дипломатического и экономического давления на Пхеньян в связи с продолжающимися там испытаниями ядерного оружия. Он также предостерег КНДР от попыток испытывать решительность американского президента Дональда Трампа и его способность принять меры военного характера.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В начале апреля КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной — ракета взорвалась практически сразу после старта.

 
 
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