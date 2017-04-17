|
Северная Корея грозит еженедельно проводить испытания
18.04.2017 05:52 — Новости Мира | Tut.by
Северная Корея продолжит проведение регулярных ракетных испытаний. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль в интервью Би-би-си.
«Мы будем осуществлять дальнейшие ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе», — цитирует его слова вещательная корпорация.
Он также добавил, что «тотальная война» может стать реальностью, если США предпримут военные действия. «Если Соединенные Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну», — заявил замглавы МИД КНДР.
Ранее 17 апреля вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В начале апреля КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если Соединенные Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну", - заявил...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии