На задержанного в понедельник, 17 апреля, Аброра Азимова, которого спецслужбы назвали организатором взрыва в метро Санкт-Петербурга, спецслужбы вышли, проанализировав телефонные звонки Акбаржона Джалилова, совершившего самоподрыв. Об этом сообщает газета «Коммерсант», со ссылкой на собственные источники.



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Как рассказали собеседники издания, перед подрывом бомбы Джалилов позвонил Азимову. По версии источников, он сообщил, что готов к проведению акции. Причем Азимов, отмечает издание, был единственным из участников террористического подполья, с кем смертник связывался по телефону.

Ранее портал Life сообщил, что на след организатора теракта в Санкт-Петербурге удалось выйти благодаря звонку Джалилова, который тот сделал перед самоподрывом. Азимов предположительно отдал ему команду на подрыв, сообщило издание со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

ФСБ сообщила о задержании Азимова в Одинцовском районе Подмосковья 17 апреля. По версии следствия, именно он подготовил террориста-смертника Джалилова. Позже спецслужба распространила видеозапись задержания.

СМИ также выяснили, что задержанный в 2016 году дважды был в Турции, причем второй раз вернулся в Россию через Сеул, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Азимов родился в городе Джалалабаде — втором по величине городе Киргизии, расположенном в 200 км от Оша, однако не позднее 2016 года получил российское гражданство. «Фонтанка» предполагает, что гражданство ему оформили в российском консульстве в Киргизии. В 2016 году Азимов дважды летал в Турцию по российскому паспорту: первый раз в марте, когда он три дня провел в Стамбуле, второй раз — в октябре. При этом, обращает внимание «Фонтанка», в октябре он возвращался в Россию необычным путем — через Сеул и Владивосток.

Теракт в вагоне метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. В результате взрыва самодельной бомбы погибли 15 человек, включая террориста-смертника. Несколько десятков человек получили ранения. В тот же день на станции метро «Площадь Восстания» нашли другое взрывное устройство, которое удалось обезвредить. Следователи считают, что взрыв произвел террорист-смертник, этнический узбек, уроженец города Ош в Кыргызстане Акбарджон Джалилов .

Позднее стало известно об аресте восьми знакомых Джалилова. Шестерых задержали в Петербурге, а двоих — в Москве.