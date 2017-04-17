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Задержанного организатора взрыва в питерском метро выдал последний звонок смертника
18.04.2017 01:04 — Новости Мира | Tut.by
На задержанного в понедельник, 17 апреля, Аброра Азимова, которого спецслужбы назвали организатором взрыва в метро Санкт-Петербурга, спецслужбы вышли, проанализировав телефонные звонки Акбаржона Джалилова, совершившего самоподрыв. Об этом сообщает газета «Коммерсант», со ссылкой на собственные источники.
Как рассказали собеседники издания, перед подрывом бомбы Джалилов позвонил Азимову. По версии источников, он сообщил, что готов к проведению акции. Причем Азимов, отмечает издание, был единственным из участников террористического подполья, с кем смертник связывался по телефону.
Ранее портал Life сообщил, что на след организатора теракта в Санкт-Петербурге удалось выйти благодаря звонку Джалилова, который тот сделал перед самоподрывом. Азимов предположительно отдал ему команду на подрыв, сообщило издание со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.
ФСБ
СМИ также выяснили, что задержанный в 2016 году дважды был в Турции, причем второй раз вернулся в Россию через Сеул, сообщает «Фонтанка».
По данным издания, Азимов родился в городе Джалалабаде — втором по величине городе Киргизии, расположенном в 200 км от Оша, однако не позднее 2016 года получил российское гражданство. «Фонтанка» предполагает, что гражданство ему оформили в российском консульстве в Киргизии. В 2016 году Азимов дважды летал в Турцию по российскому паспорту: первый раз в марте, когда он три дня провел в Стамбуле, второй раз — в октябре. При этом, обращает внимание «Фонтанка», в октябре он возвращался в Россию необычным путем — через Сеул и Владивосток.
Позднее стало известно об аресте восьми знакомых Джалилова. Шестерых задержали в Петербурге, а двоих — в Москве.
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Перед подрывом бомбы в метро Санкт-Петербурга Акбаржон Джалилов позвонил Аброру Азимову, которого ФСБ назвала организатором теракта 3 апреля.
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