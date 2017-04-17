﻿ Задержанного организатора взрыва в питерском метро выдал последний звонок смертника. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задержанного организатора взрыва в питерском метро выдал последний звонок смертника

18.04.2017 01:04 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На задержанного в понедельник, 17 апреля, Аброра Азимова, которого спецслужбы назвали организатором взрыва в метро Санкт-Петербурга, спецслужбы вышли, проанализировав телефонные звонки Акбаржона Джалилова, совершившего самоподрыв. Об этом сообщает газета «Коммерсант», со ссылкой на собственные источники.


Фото: Reuters

Как рассказали собеседники издания, перед подрывом бомбы Джалилов позвонил Азимову. По версии источников, он сообщил, что готов к проведению акции. Причем Азимов, отмечает издание, был единственным из участников террористического подполья, с кем смертник связывался по телефону.

Ранее портал Life сообщил, что на след организатора теракта в Санкт-Петербурге удалось выйти благодаря звонку Джалилова, который тот сделал перед самоподрывом. Азимов предположительно отдал ему команду на подрыв, сообщило издание со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

ФСБ сообщила о задержании Азимова в Одинцовском районе Подмосковья 17 апреля. По версии следствия, именно он подготовил террориста-смертника Джалилова. Позже спецслужба распространила видеозапись задержания.

СМИ также выяснили, что задержанный в 2016 году дважды был в Турции, причем второй раз вернулся в Россию через Сеул, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Азимов родился в городе Джалалабаде — втором по величине городе Киргизии, расположенном в 200 км от Оша, однако не позднее 2016 года получил российское гражданство. «Фонтанка» предполагает, что гражданство ему оформили в российском консульстве в Киргизии. В 2016 году Азимов дважды летал в Турцию по российскому паспорту: первый раз в марте, когда он три дня провел в Стамбуле, второй раз — в октябре. При этом, обращает внимание «Фонтанка», в октябре он возвращался в Россию необычным путем — через Сеул и Владивосток.

Теракт в вагоне метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. В результате взрыва самодельной бомбы погибли 15 человек, включая террориста-смертника. Несколько десятков человек получили ранения. В тот же день на станции метро «Площадь Восстания» нашли другое взрывное устройство, которое удалось обезвредить. Следователи считают, что взрыв произвел террорист-смертник, этнический узбек, уроженец города Ош в Кыргызстане Акбарджон Джалилов.

Позднее стало известно об аресте восьми знакомых Джалилова. Шестерых задержали в Петербурге, а двоих — в Москве.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед подрывом бомбы в метро Санкт-Петербурга Акбаржон Джалилов позвонил Аброру Азимову, которого ФСБ назвала организатором теракта 3 апреля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Ле Пен: президентские выборы во Франции станут решающей схваткой патриотов и глобалистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика