|
Трамп решил оставить при себе планы борьбы с Северной Кореей
18.04.2017 07:34 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет объявлять о своих планах в отношении КНДР, как это делали «другие администрации», потому что «это так не работает». Трамп сказал, что посмотрит, как будут развиваться события.
На вопрос корреспондента
«Я не собираюсь сообщать, что я делаю, о чем я думаю. Я не поступаю так, как другие администрации, которые сообщают о том, что собираются сделать через четыре недели. Это так не работает», — заявил Трамп.
«Мы посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что все будет хорошо, что будет мирное решение. Но, вы знаете, разговоры с этим джентльменом ведутся уже давно», — пояснил Трамп.
По его словам, лидеры КНДР уже обыгрывали США ранее. «Посмотрим, что будет происходить, я просто не объявляю о своих шагах», — добавил президент США.
Накануне вице-президент США Майкл Пенс во время посещения демилитаризованной зоны между двумя Кореями
В Пхеньяне ответили, что ядерная война может начаться в «любой момент» из-за «злоупотребления» США своими полномочиями. Об этом заявил заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рён. По мнению дипломата, Соединенные Штаты «нарушают мир и стабильность» во всем мире своим «несправедливым и непропорциональным» ответом на действия северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Глава департамента МИД КНДР по отношениям с США Хан Сон Рел заявил в интервью Би-би-си, что Северная Корея
Неудачная попытка совершить очередной пуск ракеты была предпринята КНДР утром 16 апреля, на следующий день после отмеченной военным парадом 105-й годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Полет ракеты средней дальности, как сообщили американские военные, продолжался около пяти секунд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что все будет хорошо, что будет мирное решение. Но, вы знаете, разговоры с этим джентльменом ведутся уже давно", - пояснил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии