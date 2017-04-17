Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет объявлять о своих планах в отношении КНДР, как это делали «другие администрации», потому что «это так не работает». Трамп сказал, что посмотрит, как будут развиваться события.



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На вопрос корреспондента Fox News , собирается ли он наносить военный удар по Северной Корее, президент США Дональд Трамп ответил, что не будет анонсировать план своих действий.

«Я не собираюсь сообщать, что я делаю, о чем я думаю. Я не поступаю так, как другие администрации, которые сообщают о том, что собираются сделать через четыре недели. Это так не работает», — заявил Трамп.

«Мы посмотрим, что будет дальше. Я надеюсь, что все будет хорошо, что будет мирное решение. Но, вы знаете, разговоры с этим джентльменом ведутся уже давно», — пояснил Трамп.

По его словам, лидеры КНДР уже обыгрывали США ранее. «Посмотрим, что будет происходить, я просто не объявляю о своих шагах», — добавил президент США.

Накануне вице-президент США Майкл Пенс во время посещения демилитаризованной зоны между двумя Кореями заявил о «конце эры стратегического терпения» в отношении КНДР. По его словам, в отношении Северной Кореи возможны любые меры, и стране стоит отбросить сомнения относительно «решимости Соединенных Штатов Америки быть вместе с союзниками».

В Пхеньяне ответили, что ядерная война может начаться в «любой момент» из-за «злоупотребления» США своими полномочиями. Об этом заявил заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рён. По мнению дипломата, Соединенные Штаты «нарушают мир и стабильность» во всем мире своим «несправедливым и непропорциональным» ответом на действия северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Глава департамента МИД КНДР по отношениям с США Хан Сон Рел заявил в интервью Би-би-си, что Северная Корея продолжит ​испытания ракет «на еженедельной, ежемесячной и годичной основе», несмотря на международное осуждение и увеличение военной напряженности в отношениях с США. Хан Сон Рел добавил, что если власти США будут «настолько безрассудны, чтобы использовать военные средства», это приведет к «полномасштабной войне».

Неудачная попытка совершить очередной пуск ракеты была предпринята КНДР утром 16 апреля, на следующий день после отмеченной военным парадом 105-й годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Полет ракеты средней дальности, как сообщили американские военные, продолжался около пяти секунд.