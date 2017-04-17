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Эрдоган посоветовал международным наблюдателям "знать свое место"

18.04.2017 07:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками, заявил, что международные наблюдатели, которые критикуют проведение референдума, должны «знать свое место».


Фото: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в понедельник, 17 апреля, перед своими сторонниками в Анкаре после проведения референдума о расширении полномочий президента. В своем выступлении он жестко отреагировал на критику международных наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в связи с ходом голосования.

Эрдоган заявил, что наблюдатели должны «знать свое место». «Мы не собираемся слушать и смотреть политически мотивированные отчеты, которые вы готовите», — сказал он перед ликовавшей толпой. По его мнению, Турция провела такое демократическое голосование, «которого не было ни в одной западной стране». Эрдоган также высказал мнение, что наблюдатели ОБСЕ были больше недовольны вынесенными на референдум предложениями, чем оппозиция внутри страны.

«Мой народ и Аллах»

Турецкий лидер повторил также свои обещания о введении смертной казни и заявил о готовности провести новый референдум по этому вопросу, если соответствующее решение не поддержит парламент. Как отмечает агентство dpa, толпа в ответ на это начала скандировать «Смертную казнь!». Эрдоган подчеркнул, что ему безразлично мнение западных государств по этому поводу. «Мне важно только то, что говорит мой народ и Аллах», — заявил он.

Ранее Евросоюз предупреждал о заморозке переговоров о вступлении Турции в ЕС в случае введения в стране смертной казни. В ответ на это Эрдоган, выступая в Анкаре, повторил свое намерение провести еще один референдум о присоединении к Евросоюзу.

Между тем турецкая оппозиция требует отменить итоги голосования, согласно которым с минимальным перевесом победили сторонники поправок. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста в Стамбуле с плакатами «Нет, мы победим», они также скандировали: «Вор, убийца, Эрдоган».

Критика ОБСЕ

ОБСЕ 17 апреля обнародовала предварительный отчет о прошедшем референдуме, в котором заявила о неравных условиях сторонников и противников конституционных поправок. В частности, в докладе речь идет о том, что избирателям не предоставили полную информации о ключевых вопросах референдума, а власти использовали административный ресурс для манипуляции общественным мнением.

Госдепартамент США в своем заявлении отметил обеспокоенность ОБСЕ, но воздержался от комментариев в ожидании окончательных выводов наблюдателей, которые они должны представить в ближайшие месяцы. На мнение ОБСЕ обратили внимание также в Германии.

 
 
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