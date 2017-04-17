Министр обороны США Джеймс Мэттис поручил в понедельник начать процесс проведения оценки ядерного потенциала страны на предмет его соответствия современным угрозам. Об этом сообщила официальный представитель оборонного ведомства Дана Уайт.

«Сегодня министр Мэттис поручил начать разработку доклада, которой займется первый заместитель министра обороны (Роберт Уорк) и заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США (генерал ВВС Пол Селва)», — отметила она.

По словам Уайт, в создании доклада будут принимать участие и межведомственные структуры США. Итоговый документ будет представлен президенту страны Дональду Трампу в конце года.

27 января хозяин Белого дома поручил Мэттису провести оценку ядерного потенциала США на предмет соответствия современным угрозам.

«Министр обороны должен инициировать переоценку ядерного потенциала, чтобы определить, насколько средства ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются современными, надежными, гибкими, а также что они должным образом способны противостоять угрозам XXI-го века и вселять уверенность в союзников», — говорится в тексте документа президента.

Последний доклад по оценке ядерного потенциала страны был подготовлен еще во время первого президентского срока Барака Обамы семь лет назад, в 2010 году.

Россия, Китай, КНДР и Иран в центре внимания

Глава Стратегического командования американских ВС (СТРАТКОМ) генерал ВВС Джон Хайтен рассказал о работе над новым документом, выступая в начале месяца на слушаниях в сенатском комитете Конгресса США по делам вооруженных сил.

По его словам, оборонное ведомство «пересмотрит оценку угроз, которые исходят от конкурентов Америки в ядерной сфере».

«И первым, что мы рассмотрим, станет характер возникших угроз. Мы обратим внимание на Россию, Китай, Северную Корею и Иран, в частности, чтобы убедиться, что мы понимаем, что представляют из себя эти угрозы», — пояснил он.

Надежда избежать гонки вооружений

Старший демократ в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США Адам Смит отметил, что оценка ядерного потенциала страны позволит избежать гонки вооружений.

«Я надеюсь на проведение тщательной оценки политической стратегии, которая позволила бы нам избежать дорогостоящей и опасной гонки ядерных вооружений, и на проведенный должным образом анализ значительных рисков, связанных с понижением ядерного порога», — говорится в распространенном в связи с решением Мэттиса заявлении.

«Настало время переосмыслить приоритеты по сильному, но доступному ядерному арсеналу вместо того, чтобы приступать к осуществлению плана модернизации стоимостью в триллионы долларов, который втянет нас в опасное ядерное противостояние и приведет к истощению ресурсов для столь необходимых программ обычных видов вооружений и не связанных с обороной проектов», — заключил конгрессмен.