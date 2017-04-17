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Военные Венесуэлы заверили Мадуро в "безусловной лояльности" накануне протестов

18.04.2017 08:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию страны к бдительности, поскольку, по его словам, оппозиция готовит попытку спровоцировать иностранную интервенцию.


Фото: Reuters

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны подтверждает «свою безусловную лояльность президенту». Об этом он сказал на встрече представителей силовиков страны с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в понедельник, 17 апреля.

Президент в ответ заверил министра, что «лояльность будет отплачена лояльностью» и призвал военных быть бдительными. Как заявил Мадуро, цель оппозиции — дестабилизировать страну, вызвать волну насилия и спровоцировать иностранную интервенцию.

Военные играют важную роль в поддержании президентской власти в Венесуэле, 11 из 32 нынешних министров занимают или ранее занимали ведущие посты в армии, отмечает агентство AFP.

Массовые акции оппозиции против Мадуро проходят в Венесуэле уже несколько недель. Часто они перерастают в столкновения протестующих с полицией. 5 человек были убиты, в том числе 13-летний подросток, сотни людей получили ранения. На 19 апреля оппозиция запланировала очередную массовую акцию протеста, сторонники Мадуро объявили о намерении провести свою демонстрацию.

 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию страны к бдительности, поскольку, по его словам, оппозиция готовит попытку спровоцировать иностранную...

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