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Военные Венесуэлы заверили Мадуро в "безусловной лояльности" накануне протестов
18.04.2017 08:59 — Новости Мира | Tut.by
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию страны к бдительности, поскольку, по его словам, оппозиция готовит попытку спровоцировать иностранную интервенцию.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия страны подтверждает «свою безусловную лояльность президенту». Об этом он сказал на встрече представителей силовиков страны с главой Венесуэлы Николасом Мадуро в понедельник, 17 апреля.
Президент в ответ заверил министра, что «лояльность будет отплачена лояльностью» и призвал военных быть бдительными. Как заявил Мадуро, цель оппозиции — дестабилизировать страну, вызвать волну насилия и спровоцировать иностранную интервенцию.
Военные играют важную роль в поддержании президентской власти в Венесуэле, 11 из 32 нынешних министров занимают или ранее занимали ведущие посты в армии, отмечает агентство AFP.
Массовые акции оппозиции против Мадуро проходят в Венесуэле уже несколько недель. Часто они перерастают в столкновения протестующих с полицией. 5 человек были убиты, в том числе 13-летний подросток, сотни людей получили ранения. На 19 апреля оппозиция запланировала очередную массовую акцию протеста, сторонники Мадуро объявили о намерении провести свою демонстрацию.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию страны к бдительности, поскольку, по его словам, оппозиция готовит попытку спровоцировать иностранную...
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