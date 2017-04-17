По меньшей мере две тысячи человек вышли в понедельник вечером на акции протеста в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула против результатов прошедшего в воскресенье референдума в стране. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).



Демонстранты жгут фаеры во время акции протеста в Стамбуле, 17 апреля 1017

По его информации, еще не менее тысячи демонстрантов также прошли маршем в районе Бешикташ. Как передает агентство, протестующие скандировали «Бок о бок против фашизма» и несли плакаты с лозунгом «Мы правы, мы победим».



Участники марша скандируют слоганы и несут плакаты с надписями «Нет, мы победим», «Сопротивление # Нет»

Данные акции прошли мирно, однако сообщается о 13 задержанных во время протестов в Анталье.

На состоявшемся 16 апреля референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%.

Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.



