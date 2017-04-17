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В Стамбуле около трех тысяч человек вышли на акции протеста против итогов референдума
18.04.2017 09:46 — Новости Мира | Tut.by
По меньшей мере две тысячи человек вышли в понедельник вечером на акции протеста в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула против результатов прошедшего в воскресенье референдума в стране. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
По его информации, еще не менее тысячи демонстрантов также прошли маршем в районе Бешикташ. Как передает агентство, протестующие скандировали «Бок о бок против фашизма» и несли плакаты с лозунгом «Мы правы, мы победим».
Данные акции прошли мирно, однако сообщается о 13 задержанных во время протестов в Анталье.
На состоявшемся 16 апреля референдуме победили
Конституционные изменения, в частности,
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Демонстранты несли плакаты с лозунгом "Мы правы, мы победим".
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