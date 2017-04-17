Во вторник, 18 апреля, президент США Дональд Трамп подпишет указ «Покупай американское, нанимай американцев», сообщили в Белом доме. Указ коснется визовой политики, торговых соглашений и государственных закупок.

Новый протекционистcкий указ «Покупай американское, нанимай американцев» президент США Дональд Трамп подпишет во вторник, 18 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление двух чиновников Белого дома, пожелавших остаться анонимными.

Указ, по замыслу администрации, позволит увеличить долю американских товаров в государственных закупках по федеральным контрактам. Ответственные ведомства получат право пересмотреть торговые отношения с другими странами, если возникнут подозрения, что их производители имеют больший доступ к госконтрактам в США, чем американские компании к госконтрактам в этих странах.

​ Указ также касается виз, которые выдаются иностранным работникам. Он требует «строгого соблюдения всех законов, регулирующих въезд в Соединенные Штаты рабочей силы из-за границы <…> и более высокого уровня занятости для рабочих в Соединенных Штатах».

Документ предписывает министерствам труда, юстиции, национальной безопасности и иностранных дел принять меры для того, чтобы перекрыть лазейки в иммиграционной системе США, чтобы защитить американских рабочих. Ведомства должны предложить изменения в порядок выдачи рабочих виз H-1B, чтобы их получали действительно самые квалифицированные и высокооплачиваемые кандидаты.

Как отмечает агентство, компании заявляют, что используют визы H-1B для найма лучших и самых талантливых специалистов, однако на практике многие визы оказываются выданы специалистам низкой квалификации, претендующим на низкий уровень оплаты.

Представители Белого дома рассказали, что восемь из десяти специалистов, въехавших в США по этим визам, на практике получают меньше медианной зарплаты в их отраслях. Кроме того, правительство проводит лотерею, распределяя случайным образом 65 тысяч таких виз в год. Как пишет Bloomberg , правительство планирует вообще отказаться от лотерейной системы.

Обещание защитить американский рынок рабочей силы и американский рынок товаров было краеугольным камнем предвыборной программы Дональда Трампа.

В конце января президент США Дональд Трамп ужесточил иммиграционный порядок и подписал указ об остановке приема мигрантов из семи исламских стран, а именно из Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет касался и тех, у кого были грин-карты. Указ был заблокирован федеральным судом в штате Вашингтон. В начале марта президент подписал новую версию указа. Данный документ разрешил въезд в страну гражданам из Ирака, а также тем гражданам, у кого в момент подписания указа были вид на жительство в США или американская виза. Но новая версия была также заблокирована по решению суда штата Гавайи.