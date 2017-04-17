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Белый дом анонсировал новый указ Трампа по защите американского рынка
18.04.2017 10:01 — Новости Мира | Tut.by
Во вторник, 18 апреля, президент США Дональд Трамп подпишет указ «Покупай американское, нанимай американцев», сообщили в Белом доме. Указ коснется визовой политики, торговых соглашений и государственных закупок.
Новый протекционистcкий указ «Покупай американское, нанимай американцев» президент США Дональд Трамп подпишет во вторник, 18 апреля, сообщает
Указ, по замыслу администрации, позволит увеличить долю американских товаров в государственных закупках по федеральным контрактам. Ответственные ведомства получат право пересмотреть торговые отношения с другими странами, если возникнут подозрения, что их производители имеют больший доступ к госконтрактам в США, чем американские компании к госконтрактам в этих странах.
Указ также касается виз, которые выдаются иностранным работникам. Он требует «строгого соблюдения всех законов, регулирующих въезд в Соединенные Штаты рабочей силы из-за границы <…> и более высокого уровня занятости для рабочих в Соединенных Штатах».
Документ предписывает министерствам труда, юстиции, национальной безопасности и иностранных дел принять меры для того, чтобы перекрыть лазейки в иммиграционной системе США, чтобы защитить американских рабочих. Ведомства должны предложить изменения в порядок выдачи рабочих виз H-1B, чтобы их получали действительно самые квалифицированные и высокооплачиваемые кандидаты.
Как отмечает агентство, компании заявляют, что используют визы H-1B для найма лучших и самых талантливых специалистов, однако на практике многие визы оказываются выданы специалистам низкой квалификации, претендующим на низкий уровень оплаты.
Представители Белого дома рассказали, что восемь из десяти специалистов, въехавших в США по этим визам, на практике получают меньше медианной зарплаты в их отраслях. Кроме того, правительство проводит лотерею, распределяя случайным образом 65 тысяч таких виз в год. Как пишет
Обещание защитить американский рынок рабочей силы и американский рынок товаров было краеугольным камнем предвыборной программы Дональда Трампа.
В конце января президент США Дональд Трамп
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Указ коснется визовой политики, торговых соглашений и государственных закупок.
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