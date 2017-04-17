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МВФ грозит отказать Греции в финансовой поддержке

18.04.2017 11:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Международный валютный фонд (МВФ) пригрозил отказаться от участия в дальнейшей финансовой помощи Греции, если ее долг не будет реструктурирован. «Если долговое бремя Греции окажется непосильным по критериям МВФ и не будет соответствовать разумным параметрам, фонд откажется от участия в этой программе», — заявила директор МВФ Кристин Лагард в интервью ведущим европейским газетам, обнародованном во вторник, 18 апреля.


Фото: TUT.BY

По словам Лагард, МВФ убежден в необходимости «определенной реструктуризации греческого долга», а также в том, что Греция должна твердо встать на путь реформ. Директор МВФ констатировала успехи Греции в сфере реформ, но подчеркнула, что для участия фонда в финансовой помощи этой стране Афинам следует выполнить и другое условие — реструктурировать долг.

Вместе с тем Кристин Лагард выразила мнение, что участие МВФ в программе финансовой помощи Греции не настолько важно, поскольку эта страна получает поддержку по каналам Европейского стабилизационного механизма (ESM), который «весьма крепок в финансовом отношении».

Греция нуждается в новом транше из международного пакета финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро, чтобы выплатить долги в июле. Переговоры о выделении этого транша, однако, продолжаются, поскольку МВФ еще не определился в вопросе об участии в этой программе.

 
 
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Греция нуждается в новом транше из международного пакета финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро, чтобы выплатить долги в июле.

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