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Премьер Великобритании объявила о проведении досрочных парламентских выборов

18.04.2017 13:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Великобритании назначила досрочные парламентские выборы на 8 июня, передает BBC News. Такое решение было принято на заседании кабинета министров 18 апреля.


Тереза Мэй. Фото: BBC

По словам премьер-министра, страна после референдума о выходе из ЕС нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве.

Мэй отметила, что единственный способ гарантировать уверенность и безопасность на долгие годы — проведение досрочных выборов в июне.

Согласие на проведение выборов должен дать парламент, ожидается, что этот вопрос будет решен в ближайшие дни. Выборы в стране станут первыми после голосования о выходе Великобритании из ЕС в июне прошлого года.

 
 
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По словам премьер-министра, страна после референдума о выходе из ЕС нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве.

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