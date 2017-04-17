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Премьер Великобритании объявила о проведении досрочных парламентских выборов
18.04.2017 13:24 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Великобритании назначила досрочные парламентские выборы на 8 июня, передает
По словам премьер-министра, страна после референдума о выходе из ЕС нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве.
Мэй отметила, что единственный способ гарантировать уверенность и безопасность на долгие годы — проведение досрочных выборов в июне.
Согласие на проведение выборов должен дать парламент, ожидается, что этот вопрос будет решен в ближайшие дни. Выборы в стране станут первыми после голосования о выходе Великобритании из ЕС в июне прошлого года.
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По словам премьер-министра, страна после референдума о выходе из ЕС нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве.
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