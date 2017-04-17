Премьер-министр Великобритании назначила досрочные парламентские выборы на 8 июня, передает BBC News . Такое решение было принято на заседании кабинета министров 18 апреля.



Тереза Мэй. Фото: BBC

По словам премьер-министра, страна после референдума о выходе из ЕС нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве.

Мэй отметила, что единственный способ гарантировать уверенность и безопасность на долгие годы — проведение досрочных выборов в июне.

Согласие на проведение выборов должен дать парламент, ожидается, что этот вопрос будет решен в ближайшие дни. Выборы в стране станут первыми после голосования о выходе Великобритании из ЕС в июне прошлого года.