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Путин, Меркель, Олланд и Порошенко обсудили дела "нормандской четверки" перед сменой лидера Франции

18.04.2017 14:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Лидеры стран «нормандской четверки» поговорили по телефону и подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в Украине. О разговоре глава России, Украины, Германии и Франции сообщили их пресс-службы 18 апреля.


Во время встречи лидеров «нормандской четверки» в 2016 году. Фото: Reuters

Стороны одобрили договоренность о возобновлении пасхального перемирия, которой достигли участники контактной группы в Минске 29 марта, а также напомнили о необходимости активизировать работу по обмену пленными в формате «всех на всех».

Беспокоят лидеров «нормандской четверки» угрозы в отношении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Главы государств поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его работу в рамках «нормандской четверки» и выразили надежду на продолжение сотрудничества в данном формате после президентских выборов во Франции, которые пройдут в ближайшие несколько недель.

 
Теги: Минск
 
 
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Беспокоят лидеров "нормандской четверки" угрозы в отношении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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