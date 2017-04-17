|
Путин, Меркель, Олланд и Порошенко обсудили дела "нормандской четверки" перед сменой лидера Франции
18.04.2017 14:14 — Новости Мира | Tut.by
Лидеры стран «нормандской четверки» поговорили по телефону и подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в Украине. О разговоре глава России, Украины, Германии и Франции сообщили их пресс-службы 18 апреля.
Стороны одобрили договоренность о возобновлении пасхального перемирия, которой достигли участники контактной группы в Минске 29 марта, а также напомнили о необходимости активизировать работу по обмену пленными в формате «всех на всех».
Беспокоят лидеров «нормандской четверки» угрозы в отношении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Главы государств поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его работу в рамках «нормандской четверки» и выразили надежду на продолжение сотрудничества в данном формате после президентских выборов во Франции, которые пройдут в ближайшие несколько недель.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беспокоят лидеров "нормандской четверки" угрозы в отношении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии