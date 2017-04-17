Лидеры стран «нормандской четверки» поговорили по телефону и подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в Украине. О разговоре глава России, Украины, Германии и Франции сообщили их пресс-службы 18 апреля.



Во время встречи лидеров «нормандской четверки» в 2016 году. Фото: Reuters

Стороны одобрили договоренность о возобновлении пасхального перемирия, которой достигли участники контактной группы в Минске 29 марта, а также напомнили о необходимости активизировать работу по обмену пленными в формате «всех на всех».

Беспокоят лидеров «нормандской четверки» угрозы в отношении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Главы государств поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его работу в рамках «нормандской четверки» и выразили надежду на продолжение сотрудничества в данном формате после президентских выборов во Франции, которые пройдут в ближайшие несколько недель.