В Московском окружном суде 18 апреля выступил бывший военнослужащий чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, которого следствие считает исполнителем убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает Медиазона .



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В начале допроса Дадаев поздравил всех присутствующих с праздником, имея в виду, вероятно, прошедшую в выходные Пасху. Он заявил, что не причастен к убийству Немцова: по словам Дадаева, в период с сентября по ноябрь 2014 года, когда, по версии следствия, велась подготовка к убийству, он находился в Чечне. Он отметил, что жил в Москве на улице Веерная вместе с Русланом Геремеевым, его командиром в «Севере». Тот уговаривал Дадаева не уходить со службы, а когда он все же решился, то пригласил пожить в Москве.

В день убийства, 27 февраля 2015-го, Дадаев был в квартире на улице Веерная и практически не выходил из дома из-за болезни — у него был насморк. Он с Геремеевым съездил в тот день в мечеть на намаз, но после этого находился дома и не покидал район до первого марта, когда уехал в Грозный.

Дадаев объяснил, что первоначально признательные показания он дал под давлением.

Заур Дадаев, по версии следствия, вечером 27 февраля шесть раз выстрелил в оппозиционного политика Бориса Немцова в центре Москвы. Немцов от полученных ранений умер на месте. Вместе с Дадаевым судят еще четырех человек, которые, по данным следствия, непосредственно участвовали в убийстве.

Следствие считает организатором убийства Руслана Мухудинова, еще одного бывшего военнослужащего батальона «Север». Адвокаты потерпевшей стороны настаивают на допросе начальника Мухудинова и Дадаева по «Северу» Руслана Геремеева, но он официально в деле не фигурирует. Местонахождение Мухудинова, как и Геремеева, неизвестно.