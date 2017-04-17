﻿ "Я Немцова вообще не знаю". Заур Дадаев дал показания в суде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я Немцова вообще не знаю". Заур Дадаев дал показания в суде

18.04.2017 14:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Московском окружном суде 18 апреля выступил бывший военнослужащий чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, которого следствие считает исполнителем убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает Медиазона.


Фото: Reuters

В начале допроса Дадаев поздравил всех присутствующих с праздником, имея в виду, вероятно, прошедшую в выходные Пасху. Он заявил, что не причастен к убийству Немцова: по словам Дадаева, в период с сентября по ноябрь 2014 года, когда, по версии следствия, велась подготовка к убийству, он находился в Чечне. Он отметил, что жил в Москве на улице Веерная вместе с Русланом Геремеевым, его командиром в «Севере». Тот уговаривал Дадаева не уходить со службы, а когда он все же решился, то пригласил пожить в Москве.

В день убийства, 27 февраля 2015-го, Дадаев был в квартире на улице Веерная и практически не выходил из дома из-за болезни — у него был насморк. Он с Геремеевым съездил в тот день в мечеть на намаз, но после этого находился дома и не покидал район до первого марта, когда уехал в Грозный.

Дадаев объяснил, что первоначально признательные показания он дал под давлением.

Заур Дадаев, по версии следствия, вечером 27 февраля шесть раз выстрелил в оппозиционного политика Бориса Немцова в центре Москвы. Немцов от полученных ранений умер на месте. Вместе с Дадаевым судят еще четырех человек, которые, по данным следствия, непосредственно участвовали в убийстве.

Следствие считает организатором убийства Руслана Мухудинова, еще одного бывшего военнослужащего батальона «Север». Адвокаты потерпевшей стороны настаивают на допросе начальника Мухудинова и Дадаева по «Северу» Руслана Геремеева, но он официально в деле не фигурирует. Местонахождение Мухудинова, как и Геремеева, неизвестно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде выступил бывший военнослужащий чеченского батальона "Север" Дадаев, которого следствие считает исполнителем убийства оппозиционного политика Немцова.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин, Меркель, Олланд и Порошенко обсудили дела "нормандской четверки" перед сменой лидера Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика