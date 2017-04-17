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"Я Немцова вообще не знаю". Заур Дадаев дал показания в суде
18.04.2017 14:30 — Новости Мира | Tut.by
В Московском окружном суде 18 апреля выступил бывший военнослужащий чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, которого следствие считает исполнителем убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает
В начале допроса Дадаев поздравил всех присутствующих с праздником, имея в виду, вероятно, прошедшую в выходные Пасху. Он заявил, что не причастен к убийству Немцова: по словам Дадаева, в период с сентября по ноябрь 2014 года, когда, по версии следствия, велась подготовка к убийству, он находился в Чечне. Он отметил, что жил в Москве на улице Веерная вместе с Русланом Геремеевым, его командиром в «Севере». Тот уговаривал Дадаева не уходить со службы, а когда он все же решился, то пригласил пожить в Москве.
В день убийства, 27 февраля 2015-го, Дадаев был в квартире на улице Веерная и практически не выходил из дома из-за болезни — у него был насморк. Он с Геремеевым съездил в тот день в мечеть на намаз, но после этого находился дома и не покидал район до первого марта, когда уехал в Грозный.
Дадаев объяснил, что первоначально признательные показания он дал под давлением.
Заур Дадаев, по версии следствия, вечером 27 февраля шесть раз
Следствие считает организатором убийства Руслана Мухудинова, еще одного бывшего военнослужащего батальона «Север». Адвокаты потерпевшей стороны настаивают на допросе начальника Мухудинова и Дадаева по «Северу» Руслана Геремеева, но он официально в деле не фигурирует. Местонахождение Мухудинова, как и Геремеева, неизвестно.
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В суде выступил бывший военнослужащий чеченского батальона "Север" Дадаев, которого следствие считает исполнителем убийства оппозиционного политика Немцова.
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