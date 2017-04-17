Вечером 17 апреля ФСБ опубликовала видеозапись задержания одного из предполагаемых организаторов взрыва в петербургском метро. На видеозаписи видно, как оперативники догоняют мужчину и валят на землю, он произносит имя — Аброр Азимов, а потом говорит, что примерно понимает, за что его задержали. «Медуза» рассказывает, что известно об Азимове и о ходе расследования теракта в Санкт-Петербурге.



Аброр Азимов. Фото: скриншот видео задержания

На Аброра Азимова вышли по телефонному звонку. Уроженца Кыргызстана с российским паспортом Аброра Азимова поймали у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Московской области. При себе у него был пистолет Макарова — на видеозаписи, опубликованной ФСБ, хорошо видно, как оперативники достают оружие у него из-за пояса. В спецслужбе считают, что именно Азимов готовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В Следственном комитете конкретную роль задержанного в уголовном деле о теракте не называют, отмечая, что пока он считается соучастником преступления. 18 апреля Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте Азимова.

Выйти на него, как пишет «Коммерсант», удалось благодаря анализу телефонных контактов — именно Азимову звонил Джалилов непосредственно перед терактом. Азимова, утверждает газета, разыскивали на протяжении нескольких дней и задержали, когда он воспользовался мобильным телефоном. С момента теракта Азимов скрывался: в частности, он не появлялся в квартире, которую снимал.

Видео: ФСБ России

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Азимов жил в России с 2008 года. Задержанный родился в 1990 году в Джалалабадской области в Кыргызстане. В 18 лет он получил паспорт гражданина Кыргызстана, после чего уехал в Россию, где жил его отец, гражданин РФ. Мать Азимова — гражданка Кыргызстана. Мужчина не чаще раза в год приезжал на родину. В генконсульстве РФ в Оше Интерфаксу заявили, что Азимов успел пройти альтернативную службу в Кыргызстане. В 2013 году он получил гражданство России, одновременно отказавшись от киргизского паспорта. «Коммерсант» называет его этническим узбеком. Как пишет «Коммерсант», Азимов, как и два других подозреваемых в причастности к теракту в Петербурге — Садык Ортиков и Шохиста Каримова, — работал в кафе «Лесное» на Минском шоссе.

Предполагаемый организатор теракта неоднократно бывал в Турции. По данным «Фонтанки», Азимов в 2016 году дважды летал в Турцию — в марте и октябре. Оба раза он путешествовал три дня, но во вторую поездку возвращался в Москву по достаточно необычному маршруту — через Сеул и Владивосток. Никаких сведений о возможных контактах Азимова с исламистами в Турции нет. Также неизвестно, принадлежал ли он к какой-либо международной террористической группировке.

Азимов — уже девятый задержанный по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Шесть человек задержаны в Петербурге, это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов; про них почти ничего не известно. Шохиста Каримова и Содик Ортиков, работавшие в кафе «Лесное», были задержаны в Подмосковье. В московской квартире Ортикова нашли две тротиловые шашки и гранату Ф-1. Каримова и Ортиков отрицают свою причастность к теракту, в результате которого погибли 14 человек. Как связаны между собой Аброр Азимов и задержанные в Петербурге, неизвестно.