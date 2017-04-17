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Задержан предполагаемый организатор взрыва в петербургском метро. Кто он такой?
18.04.2017 15:21 — Новости Мира | Tut.by
Вечером 17 апреля ФСБ опубликовала видеозапись
На Аброра Азимова вышли по телефонному звонку. Уроженца Кыргызстана с российским паспортом Аброра Азимова поймали у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Московской области. При себе у него был пистолет Макарова — на видеозаписи, опубликованной ФСБ, хорошо видно, как оперативники достают оружие у него из-за пояса. В спецслужбе считают, что именно Азимов готовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В Следственном комитете конкретную роль задержанного в уголовном деле о теракте не называют, отмечая, что пока он считается соучастником преступления. 18 апреля Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте Азимова.
Выйти на него, как
Видео: ФСБ России
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Азимов жил в России с 2008 года. Задержанный родился в 1990 году в Джалалабадской области в Кыргызстане. В 18 лет он получил паспорт гражданина Кыргызстана, после чего уехал в Россию, где жил его отец, гражданин РФ. Мать Азимова — гражданка Кыргызстана. Мужчина не чаще раза в год приезжал на родину. В генконсульстве РФ в Оше Интерфаксу заявили, что Азимов успел пройти альтернативную службу в Кыргызстане. В 2013 году он получил гражданство России, одновременно отказавшись от киргизского паспорта. «Коммерсант» называет его этническим узбеком. Как пишет «Коммерсант», Азимов, как и два других подозреваемых в причастности к теракту в Петербурге — Садык Ортиков и Шохиста Каримова, — работал в кафе «Лесное» на Минском шоссе.
Предполагаемый организатор теракта неоднократно бывал в Турции. По
Азимов — уже девятый задержанный по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Шесть человек задержаны в Петербурге, это Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов; про них почти ничего не известно. Шохиста Каримова и Содик Ортиков, работавшие в кафе «Лесное», были задержаны в Подмосковье. В московской квартире Ортикова нашли две тротиловые шашки и гранату Ф-1. Каримова и Ортиков отрицают свою причастность к теракту, в результате которого погибли 14 человек. Как связаны между собой Аброр Азимов и задержанные в Петербурге, неизвестно.
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Вечером 17 апреля ФСБ опубликовала видеозапись задержания одного из предполагаемых организаторов взрыва в петербургском метро.
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