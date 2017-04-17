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Подозреваемый в организации теракта в Петербурге признал свою вину
18.04.2017 15:59 — Новости Мира | Tut.by
Подозреваемый в организации теракта в петербургском метро Аброр Азимов признал себя виновным. Об этом сообщил его адвокат Армен Задоян.
Суд 18 апреля рассмотрит вопрос об аресте задержанного. Против Азимова возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
О задержании Аброра Азимова 17 апреля
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Против Азимова возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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