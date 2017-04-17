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Подозреваемый в организации теракта в Петербурге признал свою вину

18.04.2017 15:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Подозреваемый в организации теракта в петербургском метро Аброр Азимов признал себя виновным. Об этом сообщил его адвокат Армен Задоян.


Азимов был задержан в Одинцовском районе Подмосковья. Фото: скриншот видео задержания

Суд 18 апреля рассмотрит вопрос об аресте задержанного. Против Азимова возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

О задержании Аброра Азимова 17 апреля объявила ФСБ. Спецслужба утверждает, что именно он готовил к теракту непосредственного исполнителя преступления Акбаржона Джалилова. Азимов был задержан в Одинцовском районе Подмосковья.

Азимов родился в Киргизии, он жил в России с 2008 года и в 2013-м получил российское гражданство. Террорист-смертник Джалилов — также выходец из Киргизии с российским гражданством.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» взорвалась бомба. На станции «Площадь Восстания» было найдено и обезврежено еще одно взрывное устройство. Жертвами теракта стали 14 человек, не считая террориста-смертника.

 
 
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Против Азимова возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

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