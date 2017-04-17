В Таджикистане издан реестр национальных имен, которыми разрешено называть детей, передает Интерфакс со ссылкой на Министерство культуры республики.



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«В сборнике более 3000 образцов национальных таджикских имен. В издании также приводится форма их написания на русском и английском языках. Реестр национальных таджикских имен издается с целью возрождения культурных и исторических ценностей», — отметили в министерстве.

Поправки в закон, регулирующие порядок записи фамилии, имени и отчества, были внесены в марте 2016 года. Согласно изменениям, фамилия, согласно таджикским национальным традициям, может образовываться от имени отца или от корня его фамилии с образующими фамилии суффиксами -и, -зод, -зода, -он, -ён, -йен, -ёр, -ниё, -фар. Фамилия также может образовываться от имени отца или от корня фамилии отца или матери без добавления суффиксов, образующих фамилии.

«Запрещается присвоение ребенку имени, чуждого таджикской национальной культуре, названий вещей, товаров, животных и птиц, а также оскорбительных имен и словосочетаний, унижающих честь и достоинство человека и разделяющих людей на касты. Добавление к именам лиц псевдонимов „мулло“, „халифа“, „тура“, „ходжа“, „худжа“, „шайх“, „вали“, „охун“, „амир“, „суфи“ и тому подобных, которые способствуют раскольничеству среди людей, запрещается», — говорится в законе.

Отчество таджиков образовывается с добавлением образующих суффиксов -зод, -зода, -ёр, -ниё, -фар или без добавления указанных суффиксов. При этом отмечается, что право национальных меньшинств на имя в Таджикистане гарантируется согласно их национальным традициям: в таком случае порядок написания фамилии, имени и отчества подчиняется правилам орфографии соответствующего языка.

О создании такого реестра сайт News.tj сообщал еще в декабре 2015 года. Ранее в таджикских загсах были брошюрки с таджикскими именами, и во время регистрации ребенка родителям предлагалось выбрать имя из списка, но процедура носила рекомендательный характер.

Год назад, 29 апреля 2016 года, сообщалось о решении властей Таджикистана запретить вносить русские фамилии в новые паспорта. Предполагалось, что разрешенные фамилии должны иметь окончания «зод», «зода», «й», «иён», «фар». Однако потом в Минюсте опровергли эту информацию.