После ракетного удара, нанесенного Вашингтоном по сирийской авиабазе в ответ на газовую атаку в Хан-Шейхуне, Россия вместе с некоторыми другими странами пригрозила применить силу в ответ на «любое нарушение красной черты кем бы то ни было». TUT.BY вспомнил, когда и почему Россия вмешивалась в конфликты на территории других стран, а также что это принесло местному населению.

«Жандарм Европы» и «спаситель славян»



Фото: sotnic.net

Как бы читатели не относились к политике Соединенных Штатов — самой могущественной державы мира, бесспорно одно: едва ли единственной державой, которая регулярно бросает вызов США, является Россия. Правда, мнения об этой стране, как и о США, различны.

Для одних это «Верхняя Вольта с ракетами». Во времена «холодной войны» так иронично называли Советский Союз. Верхней Вольтой в прошлом называли африканскую страну Буркина-Фасо. Для других Россия — это единственная страна, которая может обуздать бесконтрольность США в современном мире, который фактически стал однополярным.

Истоки и той, и другой репутации стоит искать в далеком прошлом. Еще во времена Великих географических открытий все ведущие европейские державы (в разные периоды ими были Испания, Португалия, Голландия, Франция, Англия, позднее Германия, Италия и даже Бельгия) искали себе колонии за океаном. В Европе этим странам было слишком тесно. Кроме того, на континенте им противостояли равные по силам соперники, которых можно было победить, но не завоевать (разве что на непродолжительный период).

Соседями России в Сибири, Средней Азии и на Кавказе оказались народы, чьи армии находились на более низком уровне технической оснащенности. Не победить таких соседей было невозможно.

Войны, которые вели в своих колониях европейские страны, в большей степени были обусловлены торговлей. Колонизаторы превращали покоренные страны в рынок сбыта для своих товаров, а также «выкачивали» оттуда природные ресурсы. Местное население превращалось в бесплатную или дешевую рабочую силу. Присутствовало и стремление расширить свою территорию, но оно не являлось первостепенным.

А вот большинство военных конфликтов с участием России были связаны именно с попытками увеличить территорию, что сохранилось вплоть до ХХ века.

Вмешаться в дела государств, которые напрямую не граничили с ней, Россия впервые попыталась лишь в середине ХVIII века, когда приняла участие в Семилетней войне. Это был один из самых масштабных конфликтов своего времени: боевые действия шли в Европе, Северной Америке, Индии, Карибском бассейне и на Филиппинах. Чтобы не допустить усиления Пруссии, Россия объединилась с Австрией и Францией (союз трех женщин: императриц Елизаветы Петровны и Марии Терезии, а также маркизы Помпадур). В свою очередь прусский король Фридрих Великий нашел себе союзника в лице Англии.

Императорская администрация привела к присяге жителей прусского Кенигсберга (в том числе, философа Канта), а армия на непродолжительное время заняла Берлин. Немного позднее, на рубеже ХVIII — ХIХ веков император Павел I встал на защиту далекого Мальтийского ордена и едва не отправил туда армию. Впрочем, это решение еще можно было объяснить личными качествами российского монарха (в том числе, его рыцарскими идеалами).



Русско-турецкая война. 1877−1878. Взятие крепости Никополь. 4 июля 1877. Гравюра К. Крыжановского с наброска корреспондента «Иллюстрированной хроники» и рисунка А. Бальдингера. 1877. Фото: Википедия

А вот реальное вмешательство в европейские дела началось во время войн с Наполеоном, когда русская армия вместе с союзниками дошла до Франции и вступила в Париж. В 1820-х годах русский флот вместе с англичанами и французами пришел на помощь Греции и помог этой стране получить независимость. Но вскоре Россия стала оплотом консерватизма на континенте и получила репутацию «жандарма Европы».

По легенде, узнав о начале революции 1848 года, император Николай I прервал придворный бал и громко заявил: «Седлайте коней, господа офицеры, во Франции республика!». Впрочем, факт остается фактом: когда революция перекинулась на территорию Венгрии, разгромить ее помог именно русский корпус, которым руководил владелец Гомеля Иван Паскевич.

А при следующем императоре, Александре II, Россия всерьез вмешалась в делах на Балканах. Ради объективности, войн между Российский и Османской империй можно насчитать с десяток. Но во время этих конфликтов противники все-таки боролись за расширение своей территории (мечты императрицы Екатерина II о восстановлении Византийской империи остались мечтами). А вот война 1877−1878 годов велась под лозунгом защиты славян, которые страдали под турецким игом. В результате Болгария получила независимость, а территории Сербии, Черногории и Румынии заметно увеличились.

«И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди!»

На мировую арену Россия по настоящему вышла после событий осени 1917 года. «Десять дней, которые потрясли мир», привели к власти большевиков. Последние буквально грезили мировой революцией, которая должна была победить империализм и привести к власти пролетариат.

Экспорт революции попытались поставить на поток. Идеи по переустройству мира попытались реализовать в Венгрии и Словакии, где в 1919 году были созданы советские республики (поддержка Советов была лишь моральной, впрочем сама компартия Венгрии была образована именно в Москве). В Финляндии, где в 1918 году началась гражданская война, большевики оружием поддерживали «красных» финнов. В Болгарии и Германии, где осенью 1923 года местные коммунисты подняли вооруженные восстания (их планы разрабатывались в Москве). Или на территории Ирана (на севере этой страны в 1920—1921 годах существовала Гилянская Советская Социалистическая Республика).

Ради объективности, коммунистический ветер перемен буквально носился по европейскому континенту. Независимо от желания Москвы, советские республики провозглашались на территории Ирландии и Франции. Правда, если эти квази-государственные образования не получали поддержки, отсчет их существования шел на месяцы или даже недели. Те республики, в которые из России приходили оружие и деньги, продержались куда дольше.



Патруль революционных солдат Баварской советской республики. Фото: Википедия

Но «раскачать» лодку «европейской стабильности» не получилось. Все попытки большевистских переворотов в Европе были раздавлены в зародыше. Свою роль сыграла и смена советской внешней политики. Если Лев Троцкий оставался верен курсу на «мировую революцию», то его основной противник Иосиф Сталин заявил о возможности построении социализма в отдельно взятой стране. В конце концов дальнейшее развитие СССР определил именно он.

1930-е годы Советский Союз прошли по знаком укрепления Сталиным личной власти, насильственной коллективизации и массовых репрессий. Во внешней политике ставка была сделана не на революции за пределами страны (одно из исключений — помощь китайским коммунистам), а на расширение границ советской империи. Западная Беларусь и Западная Украина, Литва, Латвия и Эстония и Молдова были присоединены до Великой Отечественной войны, современная Калининградская область и Курилы достались СССР по праву победителя во Второй мировой. «Прокол» случился лишь с Финляндией — впрочем, по итогам «незнаменитой войны» большевики ушли домой с трофеем в виде Карелии.

«Будапештская осень» и «пражская весна»



Жители Праги с чехословацким флагом. Фото: Википедия

Как оказалось, межвоенные десятилетия были разведкой боем. После Второй мировой войны, из которой Советский Союз вышел победителем, страна превратилась в одну из самых могущественных держав мира. Дополнительным аргументом стала атомная бомба, которую СССР испытал вскоре после Америки.

Именно в послевоенные годы стоит искать истоки конфликтов, которые долгие десятилетия определяли отношения СССР и США. Ведь Сталин фактически вернулся к идее «мировой революции», против которой когда-то так активно выступал.

Под контролем СССР оказались страны Восточной Европы, которые были освобождены в конце Второй мировой войны. Партнеры коммунистов по широкой коалиции были удалены из правительств этих стран, были установлены однопартийные режимы по советскому образцу. В дальнейшем все попытки восточноевропейских стран уйти на Запад или хотя бы построить «социализм с человеческим лицом» блокировались силой: Советский Союз вводил войска в Венгрию («будапештская осень», 1956) и Чехословакию («пражская весна», 1968), подавлял выступления в Берлине (1953) и боролся с польской «Солидарностью» (1970-е — 1980-е).

Советская логика была проста: эти территории входили в советскую сферу влияния, и СССР не мог допустить «измены». Добавим, что ракеты, которые Советский Союз завез на Кубу (1962), едва не спровоцировали Третью мировую войну.

Сторонники СССР напомнят, что США, руководствуясь той же логикой, вторгались в Гватемалу (1954), пытались свергнуть режим Фиделя Кастро (начало 1960-х), осуществляли спецоперацию в Гренаде (1983) и в Панаме (1989).

Афганская ловушка



Моджахеды с двумя 57-мм противотанковыми пушками ЗИС-2 советского производства, отбитыми у правительственных войск в районе Даджи, Провинция Пактия, август 1984 года. Фото: Википедия

Пытаясь расширить свою сферу влияния в других регионах, Сталин после Второй мировой войны попытался создать свои базы в Турции, а также взять под свой контроль северный Иран и Грецию.

Тем временем, источник постоянного напряжения появился на Ближнем Востоке. Первоначально Сталин поддержал создание Израиля. Впрочем, достаточно быстро оказалось, что местная элита не спешит проводить у себя политику, аналогичную советской. Наоборот, в стране начала формироваться западная политическая культура с многопартийностью и регулярными парламентскими выборами. Разрыв был неизбежен — и СССР переориентировался на арабский мир. В свою очередь Израиль стал союзником США.

Разумеется, истоки ненависти арабов к евреям стоит искать в глубине веков. После создание государства Израиль военные конфликты были неизбежны. Но именно великие державы регулярно подливали масло в огонь. С одной стороны, Израиль вряд ли бы продержался без поддержки США против соседей, чьи армии превосходили их по численности. С другой стороны, Советский Союз регулярно снабжал арабские армии военной техникой и, зачастую, отправляя на Ближний Восток своих военных специалистов. А также, по свидетельству перебежчиков на Запад, активно финансировал «Организацию освобождения Палестины», которая силой оружия боролась с Израилем.

В то время противостояние с США шло на всех континентах. Поэтому СССР поддерживал любые правительства, которые заявляли о своей социалистической ориентации: от Чили времен Сальвадора Альенде до экзотических стран Азии и Африки.

Впрочем, именно с Востоком связано наиболее крупное и болезненное поражение СССР. Речь об афганской войне (1979−1989). В этой отсталой стране только-только пришла к власти Народно-демократическая партия Афганистана, которая стала ориентироваться на Советский Союз. Но среди элиты вскоре началась борьба. Советские власти испугались, что к власти придут силы враждебные СССР, которые к тому же будут ориентироваться на Соединенные Штаты (информация об этом поступала от КГБ). В итоге в страну ввели ограниченный военный контингент.

В реальности война растянулась на десять лет. По официальным данным, погибли около 15 тысяч советских солдат и офицеров, около 53 тысяч были ранены. Согласно данным ООН, общая смертность среди местного населения в этот период составила 614 тысяч человек. Но главное, что с выводом советских войск война не закончилась. В начале «нулевых», когда в афганские дела вмешались США, противостояние вышло на новый виток. Фактически гражданская война продолжается в стране по сей день — даже после вывода основных сил НАТО.

«Холодная война» на новом уровне



Подразделений ВДВ России в рамках учений «Центр-2015». Фото: mil.ru

После распада Советского Союза внешнеполитические амбиции России на некоторое время стали более скромными. Противостояние с Западом, казалось бы, закончилось, организация Варшавского договора (советская альтернатива НАТО) распалась.

Впрочем, Россия продолжала считать своей сферой влияния территорию бывшего Советского Союза (за исключением Прибалтики). Пожалуй, тут сработала колониальная мина замедленного действия: Россия по-прежнему воспринимала страны Средней Азии, Кавказа, Беларуси и Украины как одно целое. Впрочем, такая логика была характерна всем другим метрополиям.

Даже в «либеральные» 1990-е годы в некоторых странах СНГ продолжали дислоцироваться отдельные подразделения российской армии. Например, в Приднестровье базировалась 14-я армия (по оценкам Молдовы, ее части вмешивались в конфликт, по оценкам Приднестровья — помогали его урегулировать). Российские солдаты полностью сформировали миротворческие силы СНГ, которые в начале 1990-х ввели в Абхазию. Россия продолжила охрану таджикско-афганской границы.

Но передышка была недолгой. Первой ласточкой, которая свидетельствовала о возвращении к прежнему курсу, стал марш-бросок на Приштину — когда российские миротворцы, демонстрируя свои амбиции, в 1999 году опередили британских и взяли под свой контроль аэропорт в Приштине (Косово).

Символом окончательного поворота стала Мюнхенская речь Владимира Путина (2007), в которой он заявил, что «для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна». Относительно США Путин высказал мнение, что «вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам».



Rолонна российских грузовиков ГАЗ-3308 «Садко» в Сирии. Фото: diana-mihailova.livejournal.com

В 2008 году Россия вмешалась в грузино-осетинский конфликт, проведя «операцию по принуждению к миру», а также признала независимость Абхазии и Южной Осетии (в мире эти республики остались непризнанными).

В 2014 году после смены власти в Украине в Крыму появились «зеленые человечки». Вооруженные люди в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия захватывали стратегические объекты. Вскоре на полуострове прошел референдум , и Крым был признан частью России. Любопытно, что в марта 2014 года Владимир Путин заявил , что «зеленые человечки в Крыму» являются представителями «местных сил самообороны», а их форму, так похожую на российскую, можно купить «в любом магазине». А в ноябре того же года президент России признался в интервью , что на полуострове с самого начала кризиса действовали российские военные, и тут же сказал, что Россия никогда этого и не скрывала.

В том же году начался вооруженный конфликт на востоке Украины. По мнению украинской стороны, в боевых действиях на стороне непризнанных Донецкой и Луганской народных республик принимали участие части российской армии. Впрочем, официальный Кремль отрицает эти обвинения.

Осенью 2015 года вооруженные силы России вступили в гражданскую войну на территории Сирии, поддержав действующего президента Башара Асада. Это стало первое, со времен Афганистана, участие России в боевых действиях за пределами СНГ.

В некоторой степени мир, разумеется, на новом витке развития, вернулся в состояние «холодной войны», когда Россия стремилась отвечать на любые внешнеполитические инициативы США. Для некоторых стран (в первую очередь на постсоветском пространстве) ее позиция действительно выглядит как единственная альтернатива Америке.

Другой вопрос, что активная внешняя политика США никак не влияет на экономическое развитие этой страны. А вот ситуация в России несколько иная. Россия пережила тяжелый валютный кризис 2014—2015 годов, вызванный как санкциями, связанными с участием России в украинском конфликте, так и стремительным снижением мировых цен на нефть. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, еще недавно «доходы от углеводородов составляли приблизительно 70% доходов государственного бюджета». В прошлом году эти поступления снизились до 45%.

По словам Медведева, экономика РФ только недавно преодолела падение. При этом, по данным Росстата, 75% наемных работников предприятий и организаций находится у черты бедности.

Выдержит ли российская экономика тяжелый груз военных росходов? Не будем забывать, что в 1980-е те же факторы (гонка с Западом и падение цен на нефть) подтолкнули к пропасти экономику СССР.

Готова ли Россия не останавливаться и еще более активно участвовать в решении мировых проблем, станет ясно уже в ближайшее время. Вмешательство США в сирийские дела явно продолжится. А значит России придется сформулировать свой ответ.

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