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Во Франции задержали подозреваемых в подготовке теракта перед выборами

18.04.2017 18:24 — Новости Мира | Tut.by  
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МВД Франции объявило во вторник, 18 апреля, о задержании в Марселе двух мужчин, которых подозревают в том, что они готовились совершить теракт «в ближайшие дни». Ранее полиция отправляла их фотографии всем кандидатам в президенты Франции.


Фото: Reuters

Как сообщил министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль, двое мужчин (1987 и 1993 г. рождения) были задержаны утром во вторник в ходе операции, проведенной сотрудниками Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI) и полицейского спецназа RAID.

Задержание, как сообщает Le Monde, произошло в рамках открытого в Париже расследования по факту «создания преступного террористического сообщества».

Источник газеты в полиции рассказал, что подозреваемых разыскивали «с конца предыдущей недели». Ранее они сидели в тюрьме, где были «радикализированы», заявил, в свою очередь, министр внутренних дел Маттиас Фекль.

Le Figaro сообщает, что ранее в четверг, 13 апреля, фотографии этих людей были разосланы в штабы всех кандидатов в президенты Франции. Эту информацию газете уже подтвердили в штабах Эмманюэля Макрона, Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.

Источник из команды Франсуа Фийона заявил газете, что подозреваемые были задержаны благодаря информации, которую французским разведчикам передали британские коллеги.

Глава МВД сообщил, что в доме, где произошло задержание, проходит обыск. Полиция обнаружила огнестрельное оружие и материалы для изготовления взрывчатки.

Напомним, ранее в воскресенье, 16 апреля, газета Journal du dimanche рассказала о том, что внутренняя разведка DGSI предупредила кандидатов в президенты Франции о вероятности совершения терактов перед выборами.

Первый тур выборов должен пройти в ближайшее воскресенье, 23 апреля.

 
 
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Глава МВД сообщил, что в доме, где произошло задержание, проходит обыск. Полиция обнаружила огнестрельное оружие и материалы для изготовления взрывчатки.

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