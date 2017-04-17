Полиция Ирака заявила о гибели в Мосуле известного полевого командира ИГ Абу Хаджера ар-Руси (Русский), предположительно имеющего российское гражданство. Источник «Газеты.Ru» в Минобороны России не смог подтвердить эту информацию. Российские военные оценивают численность оставшихся в иракской «столице» ИГ боевиков в 1200 человек, большинство из них — иракцы, сообщил он. При этом ранее иракские военные рассказывали «Газете.Ru» о большом количестве воюющих в Мосуле выходцев из стран СНГ.



Фото: Reuters

Известный в Ираке полевой командир террористической организации «Исламское государство» (ИГ) по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси был убит в Мосуле в результате артиллерийского обстрела иракских силовиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление командующего федеральной полицией Ирака генерала Раида Шакера Джоудата.

По его словам, член командования ИГ, предположительно гражданин России, погиб в районе Эс-Саура в западной части Мосула в результате артиллерийского обстрела позиций джихадистов.

Генерал также уточнил, что в ходе наступления силовикам удалось установить контроль над «департаментом здравоохранения» ИГ в Мосуле.

По оценке российских военных, в иракском Мосуле осталось чуть больше тысячи боевиков «Исламского государства», рассказал «Газете.Ru» источник в российском Минобороны.

«Группировка ИГ в провинции Найнава насчитывает около 2,4 тыс. человек, из них в Мосуле — до 1200 боевиков, в городе Тель-Афар — до 700, в населенных пунктах Бафаз и Эль-Хдар — еще около 300 и 200 террористов», — рассказал собеседник.

По его словам, основная часть этих боевиков — иракцы, и оснований говорить о большом количестве россиян среди них нет. В то же время подтвердить информацию о боевике по имени Абу Хаджер ар-Руси, а также уточнить его личность собеседник не смог.

При этом ранее «Газета.Ru» в своем репортаже из Мосула сообщала, что, по мнению иракских силовиков, среди боевиков, принимающих участие в обороне западных районов Мосула, много уроженцев бывших советских республик, в том числе россиян.

Так, капитан иракских полицейских сил спецназначения Карар Родан рассказал «Газете.Ru», что один из западных районов Мосула, Довейс, оборонял отряд боевиков из Таджикистана численностью около 300 человек.

Иракский офицер также рассказал о трех убитых его коллегами выходцах с Северного Кавказа, которые также сражались на стороне ИГ. «Один из них был командиром подразделения ИГ, оборонявшего [район] Джосек», — уточнил собеседник «Газеты.Ru».

Выходцы из европейских стран, по словам иракских военных, чаще всего используются ИГ в качестве смертников: они легко соглашаются управлять начиненными взрывчаткой автомобилями, которые являются основным элементом тактики ИГ в Мосуле.

Президент России Владимир Путин в интервью телекомпании «Мир 24» в начале апреля допустил возможность лишения гражданства вступивших в ИГ россиян. Вместе с тем он отметил, что, согласно российской Конституции, власти не имеют такого права. «Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — заявил российский лидер, добавив, что такие решения могут быть приняты уже в ближайшее время.

Сейчас боевые действия коалиции против ИГ сосредоточены в правобережной части города. По данным российских военных, наиболее ожесточенные бои идут в кварталах Калакчи (Старый город) и Аз-Занджили. Здесь федеральной полиции Ирака удалось уничтожить 13 террористов, уточнил источник «Газеты.Ru» в Минобороны. По его словам, на подступах к кварталам Аль-Мушарифа и Кинса, где федеральные силы ведут наступление вдоль правого берега реки Тигр, боевикам удалось контратаковать и уничтожить два БМП иракских силовиков.

В начале марта правительственные силы Ирака планировали вытеснить боевиков ИГ из западных кварталов Мосула к началу апреля. Об этом Reuters заявлял генерал-лейтенант Талиб Шахати, возглавляющий Антитеррористическую службу Ирака.

«Несмотря на ожесточенную борьбу, мы упорно добиваемся того, чтобы закончить битву за западную часть [Мосула] в течение месяца», — сказал он.

Тогда же освобождение города от боевиков «в ближайшее время» на пресс-конференции в Москве анонсировал посол Ирака в России Мансур Хади.

Тогда он оценивал силы джихадистов в западном Мосуле в несколько тысяч бойцов, отрезанных от остальных районов провинции, подконтрольных боевикам, а численность федеральных сил — в 100 тыс. человек. Операция по освобождению города осложняется тем, что террористы используют мирное население в качестве живого щита, объяснял дипломат.

При этом лидеру ИГ Абу Бакру аль-Багдади удалось покинуть город, передав управление группировкой местным командирам, сообщал телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники среди американских военных.

По данным ООН, в результате операции по освобождению западного Мосула от ИГ было уничтожено более 1,14 тыс. жилых объектов, а ущерб от операции оказался в 2,5 раза больше, чем в восточном Мосуле, пишет Daily Sabah. «Уровень ущерба в западном Мосуле уже намного выше, чем в восточном, даже до начала битвы за Старый город», — рассказала координатор ООН по гуманитарным вопросам в Ираке Лиз Гранде.