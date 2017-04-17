﻿ Reuters сообщает о гибели еще двух россиян в Сирии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Reuters сообщает о гибели еще двух россиян в Сирии

18.04.2017 21:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Агентство Reuters во вторник, 18 апреля, сообщило о гибели еще двух россиян в ходе боев за Пальмиру в Сирии. Речь идет о 41-летнем Алексее Сафонове (погиб в середине марта) и 46-летнем Владимире Плютинском (погиб в начале февраля).

Сафонов был похоронен на хуторе Почтовом в Ростовской области. Один из его родственников, несколько соседей и местный чиновник подтвердили агентству данные о его гибели в Сирии. Обстоятельств случившегося они не знают. По словам родственника, до отправки в Сирию Сафонов воевал на стороне сепаратистов в Украине. По информации Reuters, на момент смерти он не состоял в рядах российской армии.

Плютинский был уроженцем станицы Казанская Краснодарского края. Согласно выписке из свидетельства о смерти, он был убит в сирийском Таисе, расположенном недалеко от Пальмиры. Его родственница подтвердила эту информацию и уточнила, что на момент смерти Плютинский в армии не служил.

В расследовании Reuters фигурирует также 27-летний Михаил Нефедов, убитый в Сирии в феврале. О его гибели ранее писала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team. По их данным, Нефедов был родом из города Миасс Челябинской области. По словам родственников, он воевал в Сирии не как военнослужащий российской армии, а как сотрудник частной военной компании. До этого он участвовал в военных действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.

Ранее СМИ неоднократно писали, что в составе российских подразделений в Сирии воюют не только военнослужащие, но и люди, работающие на частные военные компании. Формально они считаются гражданскими лицами, хотя и участвуют в наземных операциях под военным командованием, как отмечает Reuters. Минобороны официально не подтверждает эту информацию и не разглашает потери среди них. В результате, по подсчетам Reuters, в общей сложности в боях за Пальмиру с конца января до конца марта погиб 21 россиянин, а по данным Минобороны — только пятеро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Речь идет о 41-летнем Алексее Сафонове (погиб в середине марта) и 46-летнем Владимире Плютинском (погиб в начале февраля).

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Мосуле погиб известный полевой командир ИГ, предположительно имеющий российское гражданство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика