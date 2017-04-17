Агентство Reuters во вторник, 18 апреля, сообщило о гибели еще двух россиян в ходе боев за Пальмиру в Сирии. Речь идет о 41-летнем Алексее Сафонове (погиб в середине марта) и 46-летнем Владимире Плютинском (погиб в начале февраля).

Сафонов был похоронен на хуторе Почтовом в Ростовской области. Один из его родственников, несколько соседей и местный чиновник подтвердили агентству данные о его гибели в Сирии. Обстоятельств случившегося они не знают. По словам родственника, до отправки в Сирию Сафонов воевал на стороне сепаратистов в Украине. По информации Reuters, на момент смерти он не состоял в рядах российской армии.

Плютинский был уроженцем станицы Казанская Краснодарского края. Согласно выписке из свидетельства о смерти, он был убит в сирийском Таисе, расположенном недалеко от Пальмиры. Его родственница подтвердила эту информацию и уточнила, что на момент смерти Плютинский в армии не служил.

В расследовании Reuters фигурирует также 27-летний Михаил Нефедов, убитый в Сирии в феврале. О его гибели ранее писала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team. По их данным, Нефедов был родом из города Миасс Челябинской области. По словам родственников, он воевал в Сирии не как военнослужащий российской армии, а как сотрудник частной военной компании. До этого он участвовал в военных действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.

Ранее СМИ неоднократно писали, что в составе российских подразделений в Сирии воюют не только военнослужащие, но и люди, работающие на частные военные компании. Формально они считаются гражданскими лицами, хотя и участвуют в наземных операциях под военным командованием, как отмечает Reuters. Минобороны официально не подтверждает эту информацию и не разглашает потери среди них. В результате, по подсчетам Reuters, в общей сложности в боях за Пальмиру с конца января до конца марта погиб 21 россиянин, а по данным Минобороны — только пятеро.