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Транслировавший убийство прохожего в Facebook покончил с собой

18.04.2017 22:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Мужчина, который убил человека и транслировал расправу в прямом эфире через социальную сеть Facebook, покончил жизнь самоубийством в округе Эри (штат Пенсильвания). Данную информацию подтвердило Управление полиции Пенсильвании.

«Мы официально подтверждаем, что поиск подозреваемого прекращен. Он опознан, это Стив Стивенс», — заявил на пресс-конференции начальник Управления полиции города Кливленда (штат Огайо) Калвин Уильямс.

Он изложил подробности, полученные от коллег в штате Пенсильвания.

«Наряд полиции получил наводку о том, что около ресторана быстрого питания McDonald’s замечен автомобиль марки Ford Fusion 2016 года выпуска с временным номерным знаком, подходивший под описание машины подозреваемого. Сотрудники полиции организовали непродолжительную погоню за этой машиной», — рассказал Уильямс. По его словам, водитель автомобиля затормозил и при приближении полицейских покончил с собой.

Начальник отделения ФБР США в Кливленде Стив Энтони подтвердил эту информацию, выразив сожаление, что попытка поймать убийцу живым и отдать под суд не увенчалась успехом. «Я выражаю соболезнования. К несчастью, обстоятельства сложились так, что мы не смогли схватить подозреваемого и передать его правосудию», — заметил агент ФБР.

Подразделениям правоохранительных органов, как отметил Энтони, отдано распоряжение проявлять особую бдительность еще в течение нескольких дней во избежание каких-либо непредвиденных последствий преступления и на случай выявления сообщников Стивенса.

16 апреля 37-летний житель Кливленда Стив Стивенс сначала опубликовал в Facebook видеообращение, в котором заявил о намерении совершить убийство. Через две минуты он разместил запись, на которой запечатлено, как он стреляет в пожилого мужчину и убивает его. Еще через несколько минут Стивенс начал трансляцию в прямом эфире через Facebook, во время которой признался в совершении данного преступления.

 
 
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Начальник отделения ФБР США в Кливленде Стив Энтони подтвердил эту информацию, выразив сожаление, что попытка поймать убийцу живым и отдать под суд не увенчалась...

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