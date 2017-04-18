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25 лауреатов Нобелевки по экономике раскритиковали программу Ле Пен

18.04.2017 21:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Сразу 25 лауреатов Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля выступили с критикой предложений, положенных в основу предвыборной программы баллотирующейся в президенты Франции председателя партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

В письме нобелиатов, опубликованном 18 апреля в газете Le Monde, подчеркивается, что сама Ле Пен и ее представители цитировали труды подписавших его ученых для оправдания своих предложений о высылке мигрантов и отказе от использования евро. Однако сами ученые, среди которых есть и француз Жан Тироль, выступают против такой эксплуатации их имен.

«Подписанты этого письма придерживаются разных позиций в сложных вопросах валютного союза и политики стимулирования. Но наши мысли сходятся в том, чтобы осудить использование экономической мысли в рамках французской избирательной кампании», — говорится в документе.

Авторы письма особо отмечают, что европейская интеграция необходима как для поддержания мира на континенте, так и для экономического прогресса, а продвигаемые ее противниками изменения дестабилизируют Францию и поставят под сомнение экономическую и политическую стабильность во всей Европе.

«Политика изоляционизма и протекционизма — опасный способ обеспечения экономического роста. Такие меры ведут к ответным мерам и торговым войнам. В конце концов они навредят как самой Франции, так и ее торговым партнерам», — говорится в документе.

В письме также подчеркивается, что существует большая разница между отказом от вступления в зону евро и отказом от уже используемой единой валюты, а мигранты при условии грамотной их интеграции могут открыть новые возможности для принимающей их страны.

«В то время когда Европа и весь мир сталкиваются с беспрецедентными трудностями, нам требуется больше солидарности, никак не меньше», — резюмируют авторы письма.

Опубликованный в Le Monde документ подписали Роберт Солоу (лауреат Нобелевской премии по экономике 1987 года), Уильям Шарп (1990), Джеймс Миррлис (1996), Амартия Сен (1998), Роберт Манделл (1999), Дэниел Макфадден (2000), Майкл Спенс и Джозеф Стиглиц (2001), Даниэль Канеман (2002), Роберт Энгл (2003), Финн Кидланд (2004), Эдмунд Фелпс (2006), Эрик Мэскин и Роджер Майерсон (2007), Питер Даймонд и Кристофер Писсаридес (2010), Кристофер Симс (2011), Элвин Рот (2012), Юджин Фама, Роберт Шиллер и Ларс Хансен (2013), Жан Тироль (2014), Энгус Дитон (2015), Оливер Харт и Бенгт Хольстрём (2016).

Первый раунд президентских выборов во Франции состоится 23 апреля 2017 года. В том случае, если победителем не будет признан ни один из кандидатов, будет проведен второй тур 7 мая. По данным последних социологических опросов Ifop-Fiducial, в первом туре выборов большинства голосов не наберет никто из претендентов, а первое место займет Эммануэль Макрон с 23% голосов. А Ле Пен занимает второе место с 22%. Социологи прогнозируют проигрыш Ле Пен во втором туре.

В конце марта 2017 года Ле Пен побывала в России и встретилась в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. По словам Путина, Россия не намерена вмешиваться в ход предвыборной кампании во Франции.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Авторы письма особо отмечают, что европейская интеграция необходима как для поддержания мира на континенте, так и для экономического прогресса, а продвигаемые ее...

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