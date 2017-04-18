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"Коммерсантъ" опубликовал видео первого допроса обвиняемого в убийстве Немцова Заура Дадаева

19.04.2017 00:41 — Новости Мира | Tut.by  
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В распоряжении газеты «Коммерсантъ» оказалась видеозапись первого допроса Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве политика Бориса Немцова, в ходе которого он дает признательные показания. Видео опубликовано на сайте издания.

На видеозаписи Дадаев в подробностях дает признательные показания, от которых в последствии он отказался.

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Видео: Youtube/Коммерсантъ ИД

В материалах дела, которые есть в распоряжении РБК, говорится, что допрос Дадаева 8 марта 2015 года проводил следователь Игорь Краснов. Позднее во главе следственной группы его сменил Николай Тутевич, а Краснов в конце апреля 2016 года был назначен на пост зампредседателя СКР.

Из протокола допроса также следует, что Краснов задавал вопросы Дадаеву в течение более чем двух часов — с 10.30 до 12.35. Видео, опубликованное «Коммерсантом», чуть меньше 12 минут по своей продолжительности.

О признательных показаниях Дадаева стало известно 8 марта 2015 года в ходе заседания суда, где ему избирали меру пресечения, писал РБК. Однако уже 10 марта он от них отказался, заявив, что дал их под пытками.

В минувший вторник, 18 апреля, Дадаев во время слушаний в Московском окружном военном суде отказался признать свою вину. На суде он заявил о своей невиновности, потому что, по его слвоам, в день гибели политика он был дома и болел.

 
 
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На видеозаписи Дадаев в подробностях дает признательные показания, от которых в последствии он отказался.

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