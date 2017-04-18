﻿ США подняли самолеты на перехват российских Ту-95 около Аляски. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США подняли самолеты на перехват российских Ту-95 около Аляски

19.04.2017 06:04 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во вторник, 18 апреля, Fox News со ссылкой на правительственные источники сообщил, что американские истребители F-22 поднимались на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95. Эту информацию подтвердили и в оборонных ведомствах России и США.


Ту-95. Фото: Commons Wikimedia

По данным телеканала, два Ту-95 пролетели на расстоянии порядка 100 миль (160 км) от американского острова Кадьяк и в 280 милях (450 км) к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf. Сообщалось, что отправленные на перехват самолеты летели параллельными курсами порядка 12 минут. После этого оба Ту-95 развернулись и ушли обратно в сторону России.

Северное командование ВС США подтвердило во вторник, что американские военные поднимали самолеты на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 у побережья Аляски.

Информацию прокомментировали и в Минобороны России: американские истребители F-22 сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в районе Аляски. В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что речь идет о событиях 17 апреля. В тот день два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов, подчеркивает Минобороны.

В сообщении сказано, что российские самолеты пролетели около 5 тысяч километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тыс. метров. «Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что летчики Дальней авиации, согласно плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов российских ВВС «выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», утверждает Минобороны.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские истребители F-22 почти полчаса сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Коммерсантъ" опубликовал видео первого допроса обвиняемого в убийстве Немцова Заура Дадаева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика