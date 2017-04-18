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США подняли самолеты на перехват российских Ту-95 около Аляски
19.04.2017 06:04 — Новости Мира | Tut.by
Во вторник, 18 апреля, Fox News со ссылкой на правительственные источники сообщил, что американские истребители F-22 поднимались на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95. Эту информацию подтвердили и в оборонных ведомствах России и США.
По данным
Северное командование ВС США подтвердило во вторник, что американские военные поднимали самолеты на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 у побережья Аляски.
Информацию прокомментировали и в Минобороны России: американские истребители F-22 сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в районе Аляски. В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что речь идет о событиях 17 апреля. В тот день два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов, подчеркивает Минобороны.
В сообщении сказано, что российские самолеты пролетели около 5 тысяч километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тыс. метров. «Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — цитирует сообщение Минобороны
В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что летчики Дальней авиации, согласно плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов российских ВВС «выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», утверждает Минобороны.
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Американские истребители F-22 почти полчаса сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
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