Во вторник, 18 апреля, Fox News со ссылкой на правительственные источники сообщил, что американские истребители F-22 поднимались на перехват двух российских бомбардировщиков Ту-95. Эту информацию подтвердили и в оборонных ведомствах России и США.



Ту-95. Фото: Commons Wikimedia

По данным телеканала , два Ту-95 пролетели на расстоянии порядка 100 миль (160 км) от американского острова Кадьяк и в 280 милях (450 км) к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf. Сообщалось, что отправленные на перехват самолеты летели параллельными курсами порядка 12 минут. После этого оба Ту-95 развернулись и ушли обратно в сторону России.

Северное командование ВС США подтвердило во вторник, что американские военные поднимали самолеты на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 у побережья Аляски.

Информацию прокомментировали и в Минобороны России: американские истребители F-22 сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95 в районе Аляски. В сообщении российского оборонного ведомства говорится, что речь идет о событиях 17 апреля. В тот день два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов, подчеркивает Минобороны.

В сообщении сказано, что российские самолеты пролетели около 5 тысяч километров на скоростях до 850 км/ч и высотах до 10 тыс. метров. «Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», — цитирует сообщение Минобороны ТАСС .

В сообщении российского оборонного ведомства также отмечается, что летчики Дальней авиации, согласно плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана. Все полеты самолетов российских ВВС «выполнялись и выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», утверждает Минобороны.