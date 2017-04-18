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В Братиславе прошел антикоррупционный митинг

19.04.2017 07:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Пять тысяч человек вышли на улицы Братиславы, требуя отставки глав МВД и полиции Словакии, подозреваемых в создании помех расследованию коррупционных дел. Президент страны поддержал протестующих.


Фото: Reuters

В столице Словакии Братиславе порядка пяти тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против коррупции вечером вторника, 18 апреля. Это одна из крупнейших протестных акций в стране с 2012 года, отмечает агентство Reuters.

Антикоррупционный митинг в словацкой столице организовали 18-летние школьники Каролина Фарска и Давид Страка, уточняет dpa. Демонстранты требовали, в частности, отставки министра внутренних дел Словакии Роберта Калиняка и руководителя полиции Тибора Гашпара. Глава МВД подозревается в покрывательстве и получении взятки от бизнесмена Ладислава Бастернака, обвиненного в уклонении от уплаты налогов. А Гашпара упрекают в препятствовании следствию в отношении министра.


Фото: Reuters

Протестующие также недовольны тем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы «защищает воров», передает агентство AFP. Глава словацкого правительства живет в съемной квартире в центре Братиславы, владельцем которой является Бастернак, пишет Reuters.

Солидарность с гражданами, недовольными коррупцией в стране, выразил накануне акции президент Словакии Андрей Киска. «Если мы будем молчать, ничего не изменится, поэтому я призываю людей говорить, если они видят, что что-то происходит неправильно», — заявил он.

 
 
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В столице Словакии Братиславе порядка пяти тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против коррупции вечером вторника, 18 апреля. Это одна из крупнейших...

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