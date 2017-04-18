Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный защитить национальный рынок труда и стимулировать покупку выпущенных в стране товаров. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщается на сайте Белого дома.

Документ называется «Покупай американское и нанимай американцев» (Buy American and Hire American). Ожидается, что его действие приведет к изменению визовой политики, а также условий проведения госзакупок и торговых соглашений.

В частности, он направлен на увеличение доли произведенных в США товаров в ходе государственных закупок правительственными структурами. Вместе с тем руководство государственных ведомств сможет пересмотреть договоренности с зарубежными поставщиками, если в них указано приобретение слишком больших объемов иностранных товаров. Помимо этого, указ разрешает американским компаниям продавать товары правительствам торговых партнеров США на тех же условиях, что и иностранные фирмы на внутреннем рынке.

Также указ оговаривает изменение правил выдачи рабочих виз «H-1B», по которым в страну приезжали зарубежные специалисты, имеющие опыт и навыки, редкие для США. Указывается, что американские компании ради экономии зарплат предпочитают американцам неквалифицированных иностранцев, в связи с чем профильные ведомства должны будут подготовить рекомендации по изменениям в иммиграционной политике, которые приведут к найму в самом деле одаренных, квалифицированных и высокооплачиваемых работников.

В конце января президент США Дональд Трамп ужесточил иммиграционный порядок и подписал указ об остановке приема мигрантов из семи исламских стран, а именно из Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет касался и тех, у кого были грин-карты. Указ был заблокирован федеральным судом в штате Вашингтон. В начале марта президент подписал новую версию указа. Данный документ разрешил въезд в страну гражданам из Ирака, а также тем гражданам, у кого в момент подписания указа были вид на жительство в США или американская виза. Но новая версия была также заблокирована по решению суда штата Гавайи.