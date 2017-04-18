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Трамп подписал указ "Покупай американское и нанимай американцев"
19.04.2017 08:18 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный защитить национальный рынок труда и стимулировать покупку выпущенных в стране товаров. Об этом во вторник, 18 апреля,
Документ называется «Покупай американское и нанимай американцев» (Buy American and Hire American). Ожидается, что
В частности, он направлен на увеличение доли произведенных в США товаров в ходе государственных закупок правительственными структурами. Вместе с тем руководство государственных ведомств сможет пересмотреть договоренности с зарубежными поставщиками, если в них указано приобретение слишком больших объемов иностранных товаров. Помимо этого, указ разрешает американским компаниям продавать товары правительствам торговых партнеров США на тех же условиях, что и иностранные фирмы на внутреннем рынке.
Также указ оговаривает изменение правил выдачи рабочих виз «H-1B», по которым в страну приезжали зарубежные специалисты, имеющие опыт и навыки, редкие для США. Указывается, что американские компании ради экономии зарплат предпочитают американцам неквалифицированных иностранцев, в связи с чем профильные ведомства должны будут подготовить рекомендации по изменениям в иммиграционной политике, которые приведут к найму в самом деле одаренных, квалифицированных и высокооплачиваемых работников.
В конце января президент США Дональд Трамп
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Ожидается, что его действие приведет к изменению визовой политики, а также условий проведения госзакупок и торговых соглашений.
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