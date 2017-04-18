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В Турции продолжаются протесты после референдума

19.04.2017 08:52 — Новости Мира | Tut.by  
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В крупных городах Турции тысячи человек вновь вышли на улицы в знак протеста против исхода референдума о переходе к президентской республике. Демонстрации прошли вечером вторника, 18 апреля, в частности, в Анкаре, Стамбуле, Измире и Эскишехире, уточняет агентство dpa.


Фото: Reuters

Протесты продолжаются уже второй день после плебисцита, который состоялся 16 апреля. По данным газеты Hürriyet, полиция задержала по меньшей мере 49 демонстрантов. Протестующие недовольны решением избирательной комиссии засчитать бюллетени с не проставленными официальными печатями, которые являются доказательством их подлинности.

По оценке оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (ПДН), за счет этого фальсификации могут составлять до 4 процентов голосов. В Анкаре и Стамбуле сотни человек выстраиваются в очереди у офисов избирательной комиссии, чтобы подать петиции с требованием пересмотреть исход референдума.

Ранее днем крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) направила официальный запрос в высший избирательный орган страны с требованием аннулировать результаты прошедшего плебисцита.

Между тем официальные власти Турции заявили, что прошедшее голосование было проведено в соответствии с демократическими стандартами. С минимальным перевесом победили сторонники поправок в Конституцию, которые существенно расширяют полномочия президента. Так, пост премьер-министра будет упразднен, глава государства сможет назначать и увольнять министров и судей, распускать парламент, править с помощью указов и объявлять чрезвычайное положение.

 
 
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Тысячи человек в ряде турецких городов второй день протестуют против исхода плебисцита о расширении полномочий президента. Они недовольны решением ЦИК засчитать...

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