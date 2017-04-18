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В Турции продолжаются протесты после референдума
19.04.2017 08:52 — Новости Мира | Tut.by
В крупных городах Турции тысячи человек вновь вышли на улицы в знак протеста против исхода референдума о переходе к президентской республике. Демонстрации прошли вечером вторника, 18 апреля, в частности, в Анкаре, Стамбуле, Измире и Эскишехире, уточняет агентство dpa.
Протесты продолжаются уже второй день после плебисцита, который
По оценке оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (ПДН), за счет этого фальсификации могут составлять до 4 процентов голосов. В Анкаре и Стамбуле сотни человек выстраиваются в очереди у офисов избирательной комиссии, чтобы подать петиции с требованием пересмотреть исход референдума.
Ранее днем крупнейшая оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) направила официальный запрос в высший избирательный орган страны с требованием аннулировать результаты прошедшего плебисцита.
Между тем официальные власти Турции заявили, что прошедшее голосование было проведено в соответствии с демократическими стандартами. С минимальным перевесом победили сторонники поправок в Конституцию, которые существенно
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Тысячи человек в ряде турецких городов второй день протестуют против исхода плебисцита о расширении полномочий президента. Они недовольны решением ЦИК засчитать...
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