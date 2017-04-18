Президент США Дональд Трамп считает, что у американцев есть основания для обеспокоенности по поводу опасности начала ядерной войны между США и КНДР. Такое мнение хозяин Белого дома выразил в интервью американскому телеканалу TMJ-4 , которое вышло в эфир во вторник.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

На вопрос о том, в какой степени гражданам США следует опасаться начала ядерной войны с КНДР, Трамп ответил: «Беспокоиться нужно всегда. Точно неясно, с кем мы имеем дело». «У меня была замечательная встреча с председателем КНР, и эта встреча позволила мне многое узнать. Как вы видели, много чего произошло», — добавил президент США.

По мнению Трампа, «они (Китай) обладают довольно большой властью над Северной Кореей». «Мы увидим, что будет. Ситуация очень, очень непростая», — подчеркнул президент США.

«Этим следовало заняться президенту Обаме. Этим следовало заняться предыдущим президентам вплоть до Клинтона, но все это просто откладывали», — отметил хозяин Белого дома. По его мнению, прошлые договоренности между Вашингтоном и Пхеньяном были крайне невыгодными для американской стороны.

«Теперь я оказался в положении, когда у него (лидера КНДР. — Прим. ТАСС) имеется ядерное оружие, — подчеркнул Трамп. — И нам надо с этим что-то сделать. Надеюсь, что он хочет мира, мы хотим мира. В конечном счете все будет зависеть от этого, но нам надо подождать и понаблюдать за происходящим».

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В минувшее воскресенье КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной — ракета взорвалась практически сразу после старта.