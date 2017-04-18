|
Отправленный к КНДР американский авианосец уплыл в другую сторону
19.04.2017 10:19 — Новости Мира | Tut.by
Американский авианосец и сопровождавшая его ударная группа, которые, по заявлению президента США Дональда Трампа, должны были отправиться к берегам Северной Кореи, на самом деле уплыли в другую сторону.
На прошлой неделе Трамп объявил, что посылает «армаду» кораблей к Северной Корее.
Однако теперь Тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что ударная группа во главе с авианосцем «Карл Винсон» сначала должна завершить совместные учения с австралийскими военными.
То есть в момент, когда Трамп объявлял об
КНДР и США в последние дни сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Северная Корея предупредила, что
В начале марта КНДР
Три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Дональд Трамп заявил, что в регион возник «новый уровень угрозы».
Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют потенциальной угрозой для США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока неясно, был ли это намеренный обман, изменение планов или недопонимание.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии