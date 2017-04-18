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Мэй: "Нет" теледебатам и повторному референдуму о членстве в ЕС

19.04.2017 12:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Повторного референдума по вопросу о сохранении членства Британии в Евросоюзе не будет, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй. «Обратного пути быть не может», — сказала она в эфире Би-би-си, добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по «брекситу».


Тереза Мэй. Фото: Reuters

Летом 2016 года, вскоре после того как почти 52% британских избирателей проголосовали за «брексит», в стране началась кампания за проведение второго референдума.

Онлайн-петиция о повторном референдуме о выходе Британии из Евросоюза собрала два миллиона подписей.

Во вторник Тереза Мэй объявила, что попросит парламент объявить досрочные выборы 8 июня — на три года раньше срока.

Теледебаты — без Мэй

В интервью Би-би-си Тереза Мэй сказала, что не будет участвовать в предвыборных теледебатах.

«Я предпочитаю общение с избирателями», — добавила она.

Лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил премьера в уклонении от открытого телевизионного сражения, а либеральные демократы призвали телевизионщиков выставить пустое кресло вместо Терезы Мэй.

Нежелание Мэй участвовать в теледебатах Корбин назвал странным, призвав ее изменить решение, тем самым показав свое лидерство.

«Давайте проведем дебаты. Это то, в чем нуждается демократия, и то, чего заслуживают британцы», — сказал Корбин.

Лидер либеральных демократов Тим Фаррон добавил: «Попытка премьер-министра уклониться от критики показывает, что она с пренебрежением относится к публике».

«Британцы заслуживают того, чтобы увидеть, как потенциальные лидеры говорят о будущем нашей страны», — сказал он.

Би-би-си тем временем заявила, что пока рано говорить о том, будет ли корпорация участвовать в конкурсе на право трансляции предвыборных теледебатов.

Своим объявлением о досрочных выборах Мэй застала многих врасплох. Ведь до последнего она исключала возможность досрочного голосования.

При этом Мэй пообещала сильное и стабильное лидерство в случае победы.

Ожидается, что в среду парламентарии поддержат инициативу премьера, проголосовав за досрочные выборы.

Лидер консерваторов Мэй, уверенно лидирующих по популярности во всех опросах, объяснила решение о досрочных выборах стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

Фунт стерлингов сразу после объявления Мэй незначительно упал по отношению к доллару, однако почти сразу же курс британской валюты поднялся до самых высоких показателей с февраля — 1,271 доллара.

Опросы показывают, что Мэй с большой долей вероятности выборы выиграет, победа усилит позиции Консервативной партии в преддверии переговоров о выходе из ЕС и уменьшит политическую непредсказуемость в стране.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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"Обратного пути быть не может", - сказала она, добавив, что теперь правительству необходимо сдержать свое обещание по "брекситу".

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