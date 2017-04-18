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В редакцию "Новой газеты" прислали письмо из Грозного с "белым порошком"
19.04.2017 15:14 — Новости Мира | Tut.by
19 апреля в редакцию «Новой газеты» принесли конверт с белым порошком неизвестного происхождения внутри. В графе "обратный адрес" указан лишь город Грозный. Письмо прислано на имя руководства газеты.
Внутри конверта обнаружен белый порошок неизвестного происхождения. В здании редакции работают оперативные службы МЧС и полиция,
В начале апреля газета
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Внутри конверта обнаружен белый порошок неизвестного происхождения. В здании редакции работают оперативные службы МЧС и полиция.
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