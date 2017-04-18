19 апреля в редакцию «Новой газеты» принесли конверт с белым порошком неизвестного происхождения внутри. В графе "обратный адрес" указан лишь город Грозный. Письмо прислано на имя руководства газеты.

Внутри конверта обнаружен белый порошок неизвестного происхождения. В здании редакции работают оперативные службы МЧС и полиция, пишет издание.

В начале апреля газета опубликовала расследование о массовых задержаниях подозреваемых в гомосексуализме мужчин в Чечне. Сообщалось также, что несколько человек убиты. Власти Чечни опровергли информацию газеты, заявив, что в стране нет гомосексуалистов. А на собрании в главной мечети Грозного участники пообещали изданию возмездие. Позже власти Чечни пояснили, что речь шла о судебном иске к «Новой газете». При этом прокуратура Чечни начала проверку фактов о массовых похищениях людей в республике.