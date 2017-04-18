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Глава ОЗХО подтвердил применение в Идлибе зарина
19.04.2017 15:59 — Новости Мира | Tut.by
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОХЗО) Ахмет Узюмджю заявил, что при газовой атаке 4 апреля в сирийском Идлибе использовался зарин или его аналог. Как сообщает
Они утверждают, что эти данные получены после проведения необходимых анализов.
13 апреля сообщалось, что власти Сирии выразили готовность предоставить экспертам ОЗХО доступ на авиабазу Шайрат, на которой якобы хранится зарин, примененный при атаке в городе Хан-Шейхун.
За день до этого на заседании Совбеза ООН Россия воспользовалась правом вето и заблокировала предложенный США, Великобританией и Францией проект резолюции по химатаке в Сирии.
4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами
В Москве придерживаются двух основных версий произошедшего в Идлибе. По первой, сирийская авиация разбомбила подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ. Согласно другой, химатака могла быть постановочной.
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4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли...
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