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Минобороны России опровергло сообщение о 21 погибшем в боях за Пальмиру

19.04.2017 16:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Минобороны РФ опровергло сообщение Reuters о потерях среди российских военных в Пальмире.

«Никаких официальных данных о якобы „потерях в боях за Пальмиру“ не было, никогда не публиковалось и не существует в природе. Таким образом, вся статья британского агентства Reuters о якобы „занижении“ таких данных — набор букв для оправдания собственного заголовка», — заявил журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что «ни одно из упомянутых в качестве выявленных британцами из Reuters имен не принадлежит российским военнослужащим».

Генерал обратил внимание, что среди авторов материала агентства, которые якобы изучали отчеты российских кладбищ и опрашивали россиян, указаны Сулейман аль-Халиди в Аммане, Томас Перри и Ангус Макдауэлл в Бейруте, Джозеф Насра в Берлине и Кристиан Лоу.

«Вряд ли удивительно, что материал буквально пронизан намеренным запутыванием читателей, когда одно и то же имя то называют «военнослужащим по контракту», то «заключившим контракт с Минобороны наемником», — сказал Конашенков.

Он также высказал мнение, что сообщение британского агентства было выпущено с целью отвлечь внимание общественности от того факта, что у западных политиков и дипломатов отсутствуют реальные доказательств якобы имевшей место химатаки в сирийском Хан-Шейхуне. «Весь текст — абсолютно лживая компиляция слухов, собранных на скорую руку, чтобы отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан-Шейхуне», — заключил генерал.

«Потери» Reuters

Ранее агентство Reuters со ссылкой на самостоятельно собранные факты сообщило, что Минобороны РФ в четыре раза занизило потери своих военных под Пальмирой. По его мнению, с конца января прошлого года по март этого в боях за Пальмиру погиб 21 российский военный, в то время как, по утверждению агентства, военное ведомство РФ официально сообщило только о пяти погибших.

Агентство, в частности, сообщило, что собрало информацию о 18 убитых россиянах в Сирии, основываясь на беседах с друзьями и знакомыми погибших, постах в соцсетях, а также официальных данных с российских кладбищ. Имена еще троих погибших агентство установило в ходе «бесед с близкими к ним людьми».

 
 
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Представитель министерства подчеркнул, что "ни одно из упомянутых в качестве выявленных британцами из Reuters имен не принадлежит российским военнослужащим".

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