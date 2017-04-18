Международный суд ООН 19 апреля частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении России. Иск в Международный суд ООН для привлечения России к ответственности «за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины» Украина подала 16 января этого года.

Иск был подан в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Первые открытые слушания прошли в Международном суде ООН (ICJ) 6 марта. Они продлились четыре дня: два дня выступали украинские представители, два — российские.

Украинская сторона также просила суд на время рассмотрения дела принять в отношении России «временные меры» — ввести судебный запрет на те же действия, против которых Киев и подает иск, то есть запретить России материально поддерживать сампопровозглашенные ДНР и ЛНР, восстановить контроль Украины над границей, отказаться от притеснения татар и украинцев в Крыму.

Решение суда по обеспечительным (временным) мерам 19 апреля огласил президент Международного суда ООН Ронни Абрагам. Суд, по его словам, отказал Украине в требовании установить обеспечительные меры по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Однако по конвенции о борьбе со всеми формами расовой дискриминации постановил, что обеспечительные меры должны быть введены. Россия должна отказаться от наложения ограничений на право крымских татар сохранить их представительские институты, включая меджлис (запрещен в России). Россия также должна обеспечить право этнических украинцев на образование, заявил судья. Вынося это решение, суд принял во внимание отчеты ООН по ситуации с правами человека на Украине, в которых говорилось об исчезновении татар в Крыму и о запрете на деятельность меджлиса.

Эти меры, по словам председательствующего судьи, должны действовать до вынесения решения по иску.

Российскую делегацию на слушаниях 19 апреля возглавляет директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин, директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз министерства Илья Рогачев и заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев

«Сегодня очень важный день, ведь Международный суд ООН примет первые меры в деле, которое Украина инициировала против России», — заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в среду в Chatham House в Лондоне.