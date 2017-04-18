ФСБ России сообщила о задержании старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова — Акрама Азимова.



Фото ФСБ России

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, «Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга 19 апреля в поселке Московский Троицкого и Новомосковского округов Москвы (Новая Москва — прим. ТАСС) задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова — Азимов Акрам, 1988 года рождения».

Как отметили в ЦОС, он подозревается в пособничестве террористической деятельности. «Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций», — сообщили в ЦОС.

«В настоящее время Азимов Акрам доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации», — говорится в сообщении ЦОС.

«Акрам Азимов был задержан в Москве, при нем была обнаружена боевая граната РГД-5, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. — В настоящее время с ним работают следователи, устанавливается его роль в совершении преступления, а также иные данные, имеющие значение для расследования. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о его аресте».

Светлана Петренко подтвердила, что 29-летний Акрам Азизов стал 10-м фигурантом по уголовному делу о теракте в петербургском метро. «Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России продолжается расследование по уголовному делу о террористическом акте в петербургском метрополитене, произошедшем 3 апреля, — сообщила она. — На данный момент в числе фигурантов уголовного дела 10 человек».

«Работа по установлению организаторов террористического акта и иных соучастников продолжается», — добавила представитель СК.

Арест Аброра Азимова

Басманный суд Москвы накануне заключил под стражу гражданина РФ и уроженца Киргизстана Аброра Азимова , подозреваемого в организации теракта в метро Петербурга. В суде он заявил, что участвовал в организации теракта, исполняя при этом чужие приказы и не понимая их смысла. Как отметил следователь, в материалах дела есть его признательные показания .

Азимов стал девятым фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту взрыва в метро. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, он осуществил подготовку террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство. В ходе задержания у него были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

Теракт в метро

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро «Площадь Восстания».

По данным СК, взрыв осуществил еще один гражданин РФ и уроженец Киргизии — Акбаржон Джалилов.

6 апреля СК сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьмерых подозреваемых по уголовному делу. Позднее они были арестованы. 11 апреля директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек.