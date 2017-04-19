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Репортер пытается спасти ребенка, пострадавшего от взрыва в Алеппо. История одной фотографии
19.04.2017 23:10 — Новости Мира | Tut.by
15 апреля в Сирии в районе Алеппо произошел взрыв около колонны автобусов с мирными жителями — их эвакуировали с осажденных повстанцами территорий к северу от Идлиба. В следующие дни мировые издания и соцсети облетел снимок, на котором военный фотограф выносит на руках пострадавшего от взрыва сирийского мальчика. «Медуза» рассказывает, что о нем известно и как одна фотография может стать символом всех ужасов многолетней войны.
В субботу, 15 апреля, на въезде в Алеппо
Рядом с колонной автобусов оказались репортеры различных изданий, запечатлевшие момент взрыва и его последствия. Самой выразительной фотографией с места событий стал снимок, на котором фотограф выносит из эпицентра взрыва ребенка. Героем фотографии оказался сириец Абд Алькадер Хабак — активист и фотожурналист, работавший на месте событий. Как и многих присутствовавших неподалеку от взрыва, его сбило с ног взрывной волной. Придя в себя, Хабак бросился снимать, но то, что он увидел, заставило его отложить камеру. «То, что творилось вокруг, было ужасно — особенно жутко было видеть прямо перед глазами кричащих и умирающих детей, —
По его словам, первый ребенок, к которому он бросился, был уже мертв. Второй тоже не подавал признаков жизни. Хабак вспоминает, что кто-то крикнул ему: «Оставь его, он умер!» — но мужчина понял, что мальчик еще дышит. Журналист подхватил ребенка на руки; все это время его камера была включена и снимала царивший вокруг хаос. По его словам, ребенок вцепился в его руку и смотрел ему прямо в глаза.
Сцену заснял другой фотограф, Мухаммад Альрагеб, который также помогал раненым. «Я постарался сфотографировать все случившееся, чтобы сохранились документальные свидетельства, — объяснил он. — Я горжусь тем, что один из молодых журналистов помогал спасать жизни». Сам Хабак говорит, что о дальнейшей судьбе ребенка ему ничего не известно: он донес его до машины скорой помощи и побежал обратно. «Надеюсь, он выжил», — добавил фотограф.
Еще один мальчик, которому журналист также попытался помочь, умер:
Работа репортеров в горячих точках регулярно вызывает вопросы о журналистской этике — о том, где проходит граница между отстраненным наблюдением и роковым невмешательством, а также о том, какие психологические отношения возникают между фотографом, жертвой и зрителем. В своем эссе «Когда мы смотрим на боль других» публицистка и мыслитель Сьюзен Сонтаг писала: «Моральная озабоченность фотографов и идеологов от фотографии все более связана с проблемой злоупотребления чувствами (жалости, сострадания, негодования) в фотоизображениях войны и с проблемой искусственных способов провоцирования этих чувств у зрителя».
Один из самых известных случаев подобной моральной дилеммы — история фотографа из Йоханнесбурга и члена южноафриканской фотогруппировки Bang Bang Club Кевина Картера. В 1993 году Картер
26 марта 1993 года фотографию опубликовало издание The New York Times, в апреле 1994-го она получила Пулитцеровскую премию, а через три месяца Картер покончил с собой. В предсмертной записке он написал, что его преследовали воспоминания о жертвах войны, трупах, горе и боли, которым он стал свидетелем.
Фотография Мухаммада Альрагеба не первый снимок с ранеными и умершими детьми, который становится символом жестокости войны в Сирии. В августе 2016 года таким символом стал
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Мировые издания и соцсети облетел снимок, на котором военный фотограф выносит на руках пострадавшего от взрыва сирийского мальчика.
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