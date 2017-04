15 апреля в Сирии в районе Алеппо произошел взрыв около колонны автобусов с мирными жителями — их эвакуировали с осажденных повстанцами территорий к северу от Идлиба. В следующие дни мировые издания и соцсети облетел снимок, на котором военный фотограф выносит на руках пострадавшего от взрыва сирийского мальчика. «Медуза» рассказывает, что о нем известно и как одна фотография может стать символом всех ужасов многолетней войны.

@Marvel has some great heroes but none of them have achieved this level. #syrianchildren #AbdAlkaderHabak #travelban pic.twitter.com/ckhXfORtTI