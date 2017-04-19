Американские Военно-воздушные силы зафиксировали два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 у берегов Аляски в ночь на 19 апреля, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два правительственных источника.

По их словам, самолеты пролетели в 36 морских милях (67 км) от берегов Аляски. На этот раз американские военные не стали поднимать в воздух свои истребители на перехват, отметили собеседники телеканала.

Они добавили, что ВВС США направили свой самолет E-3 AWACS, для того чтобы убедиться, что вместе с российскими бомбардировщиками не летят другие самолеты.

О том, что Военно-воздушные силы США перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95 у берегов Аляски, сообщил Fox News со ссылкой на правительственные источники 18 апреля. На сопровождение самолетов американские военные направили истребители F-22.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 18 апреля. ​Два российских самолета пролетели на расстоянии около 100 миль (160 км) от острова Кадьяк и в 280 милях (450 км) к юго-западу от базы американских ВВС Elmendorf.

В ходе инцидента Ту-95, которые способны нести ядерное вооружение, приблизились к американской границе на самое близкое расстояние с момента избрания президентом Дональда Трампа, отмечал телеканал. Отправленные на перехват истребители летели параллельными курсами около 12 минут. После этого оба российских бомбардировщика развернулись и полетели обратно в сторону России, рассказали источники Fox News.

Позднее информацию о том, что американские F-22 сопровождали российские самолеты в районе Аляски, подтвердило Минобороны России.​ В сообщении ведомства отмечалось, что два стратегических бомбардировщика авиабазы Украинка (Амурская область) 17 апреля успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования. Они пролетели через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Тихого океана и Черного моря, говорилось в сообщении. Все полеты «выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», подчеркнуло Минобороны.