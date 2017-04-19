На борту сухогруза находились 12 человек: девять украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии; сообщается о гибели трех человек, судьба остальных неизвестна.

"Герои Арсенала" потерпели крушение в нейтральных водах Черного моря в 27 км от берега.

Судно передало сигнал бедствия 19 апреля в 03.22 по Москве, пишет сайт Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Сигнал бедствия получили российские пограничники, которые передали данные в "МЧС России по республике Крым" 19 апреля в 03.54. Однако в 3.30 19 апреля, по данным Росморречфлота, теплоход уже затонул.

Судно длиной 114 м и шириной 13 м имеет валовый тоннаж 2457 т. Собственник судна - компания US Deepblue Shipping Inc со штаб-квартирой в Стамбуле, оператор - Gunes Shipping, который зарегистрирован в Турции.

Сухогруз ходит под флагом Панамы. Порт приписки до 2013 года - украинский Херсон.

МЧС России сообщает, что судно с грузом пшеницы направлялось из российского порта Азов в Турцию.

Российские СМИ сообщают, что во время спасательной операции удалось спасти только одного члена экипажа: гражданина Украины Константина Черненко 1982 года рождения, моториста судна.

По данным ТАСС, в трюмах сухогруза находилось около 19 тонн дизельного топлива и около 1,5 тонн моторного масла.

"Учитывая шторм, высоту волны до 4 метров, это трудно определить. Мы все равно готовы, мониторим, чтобы не было засорения нашей территории", - заявил вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко в ходе экстренного совещания.

На место крушения сухогруза "Герои Арсенала" выехал консул Украины.

Причины катастрофы не называются. ТАСС сообщает, что ряд опрошенных турецких операторов заявили, что сухогруз "Герои Арсенала" был в плачевном состоянии.

Поисково-спасательные работы, в которых участвует 12 судов, координирует прибывшее к месту ЧП многофункциональное аварийно-спасательное судно Морспасслужбы Росморречфлота "Спасатель Демидов".

Проведение поисково-спасательной операции затрудняют сильное волнение, высота волн 3,5-4 метра, и юго-западный ветер порывами до 20 м/сек. В районе крушения наблюдается поступление нефтесодержащих вод с затонувшего судна.

Между тем, МЧС Крыма объявило новое штормовое предупреждение: во второй половине дня 20 апреля, в течение суток 21 апреля в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с.

Видео: ТАСС/Ruptly/МЧС, фото: РИА Новости