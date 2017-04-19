Москва представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб. Об этом в интервью ТАСС сообщил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.



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По его словам, на заседании Исполнительного совета ОЗХО в Гааге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов продемонстрировал несколько фотографий с места вероятной химатаки, несмотря на попытки воспрепятствовать этому со стороны представителей ряда стран Запада.

Шульгин рассказал, что Ульянов указал на ряд нестыковок между распространившимися роликами на YouTube и оперативными фотографиями с места инцидента. «Утверждается, например, то, что был использован зарин , одним из симптомов поражения которым являются суженные зрачки. Между тем, на снимках видно, что у детей зрачки расширены», — отметил постпред.

Также он указал на характер воронки, на которую ссылались представители гуманитарных организаций. «След явно не от авиационной бомбы или ракеты, а, скорее, наводит на мысль о том, что был организован взрыв небольшого боеприпаса на земле с добавлением каких-то химикатов», — продолжил Шульгин.

«Словом, видна постановка этого инцидента, возникает законный вопрос о расследовании», — резюмировал дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает инцидент с предполагаемой химической атакой в сирийском Хан-Шейхуне как провокацию, направленную на подрыв перемирия и политического процесса в стране.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск заявил о непричастности к инциденту, однако в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат (используется сирийской правительственной авиацией; по мнению Вашингтона, именно оттуда вылетели самолеты с запрещенными боеприпасами). Было выпущено 58 крылатых ракет.