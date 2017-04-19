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Россия представила в ОЗХО свои соображения "по вероятной химатаке" в Сирии
20.04.2017 05:20 — Новости Мира | Tut.by
Москва представила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ряд доказательств, свидетельствующих о постановочном характере инцидента с возможным применением боевых отравляющих веществ в сирийской провинции Идлиб. Об этом в интервью
По его словам, на заседании Исполнительного совета ОЗХО в Гааге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов продемонстрировал несколько фотографий с места вероятной химатаки, несмотря на попытки воспрепятствовать этому со стороны представителей ряда стран Запада.
Шульгин рассказал, что Ульянов указал на ряд нестыковок между распространившимися роликами на YouTube и оперативными фотографиями с места инцидента. «Утверждается, например, то, что
Также он указал на характер воронки, на которую ссылались представители гуманитарных организаций. «След явно не от авиационной бомбы или ракеты, а, скорее, наводит на мысль о том, что был организован взрыв небольшого боеприпаса на земле с добавлением каких-то химикатов», — продолжил Шульгин.
«Словом, видна постановка этого инцидента, возникает законный вопрос о расследовании», — резюмировал дипломат.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает инцидент с предполагаемой химической атакой в сирийском Хан-Шейхуне как провокацию, направленную на подрыв перемирия и политического процесса в стране.
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов продемонстрировал несколько фотографий с места...
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