Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал провокацией публикацию «Новой газеты» о преследовании и убийствах геев в Чечне, сообщает «РИА Новости».



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«Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую Республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа „хорошие люди“ пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже назвали одного [человека] фамилию», — сказал Кадыров.

По его словам, упомянутый человек, о котором писали, что он был убит, в итоге был обнаружен у себя дома. «Прямым текстом сначала оскорбили его, а потом обвинили в том плане, что власти его убили, а он живой, здоров и находится дома», — заявил глава Чеченской Республики и добавил, что такие «неподтвержденные факты» появляются в средствах массовой информации «в год два-три раза».

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование о том, что в Чечне проводятся массовые задержания геев. В своей публикации издание утверждало, что как минимум трое из них убиты. Позже «Новая газета» опубликовала материал о специальных тюрьмах для гомосексуалистов, где их незаконно удерживают и пытают.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов тогда заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле знают о публикациях «Новой газеты», однако не располагают информацией о том, насколько эта информация соответствует действительности. Песков также добавил, что правоохранительные органы будут эту информацию проверять.

Уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Нурди Нухажиев в своем комментарии для РБК назвал публикацию в «Новой газете» «полным бредом» и попыткой инициировать «порочащий чеченское общество скандал».

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщал, что обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой обязать СКР выполнить проверку по приведенным газетой фактам.

При этом СКР по Чечне в ответ на запрос РБК сообщил, что обращений о преследовании гомосексуалистов в Чечне не поступало, однако ведомство проверяет сообщения об угрозах, поступающих в адрес журналистов, опубликоваших материалы о преследовании геев.

О том, что в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Министерство внутренних дел Чечни не поступали обращения о похищении людей на территории республики, заявляла также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.