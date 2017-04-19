Американские военные выступили с уточняющими заявлениями по поводу местонахождения боевых кораблей, которые — согласно сделанному на прошлой неделе заявлению президента США Дональда Трампа — отправились к берегам Северной Кореи, но при этом движутся в противоположную сторону.



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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ударная группа во главе с авианосцем «Карл Винсон» в настоящее время отправляется в западную часть Тихого океана. Авианосец — часть «армады», которая, согласно ошибочному заявлению Трампа, «отправилась в Северной Корее» еще на прошлой неделе.

Однако, как выяснилось, на момент выступления Трампа корабли направлялись в другую сторону для совместных учений с Австралией.

Комментируя возникшую путаницу, глава Пентагона заявил: «Мы делаем именно то, что, как мы говорили, собираемся делать. Они отправятся к месту назначения». «И я сообщу, когда они доберутся туда и когда начнут действовать», — добавил Мэттис.

Потерявшийся авианосец

Путаница с передвижением американских военных кораблей началась 9 апреля, когда ВМС США сообщили, что ударная группа во главе с «Карлом Винсоном» отправляется из Сингапура в западную часть Тихого океана.

Два дня спустя Трамп сказал в интервью телеканалу Fox, что США отправляют «очень мощную армаду» в сторону Корейского полуострова. Его слова вызвали бурную реакцию в Восточной Азии, где заподозрили, что США готовятся к превентивному удару по Северной Корее.

Однако выяснилось, что корабли отправились не на север, к Японскому морю, а в другую сторону — к Австралии для запланированных учений с австралийскими военными.

Американские ВМС опубликовали фотографию, датированную 15 апреля, на которой авианосец следует через Зондский пролив в Индийский океан.

На брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп не вводил никого в заблуждение.

«Президент сказал, что у нас есть армада, которая направляется к [Корейскому] полуострову, — сказал Спайсер. — Это факт, это произошло, точнее происходит».

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Сеуле Стивен Эванс, непонятно, была ли путаница результатом намеренного обмана — возможно, чтобы напугать лидера КНДР, — перемены планов или простого недопонимания.

КНДР и США в последние дни сделали в адрес друг друга ряд крайне резких заявлений. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Президент США Дональд Трамп со своей стороны вновь пообещал «решить проблему» КНДР.

В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Дональд Трамп заявил, что в регионе возник «новый уровень угрозы».

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют потенциальной угрозой для США.