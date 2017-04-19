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"Дочка" венесуэльской госкомпании дала полмиллиона долларов на инаугурацию Трампа
20.04.2017 07:02 — Новости Мира | Tut.by
Citgo, дочерняя компания венесуэльского нефтяного госпредприятия, выделила полмиллиона долларов на инаугурацию Дональда Трампа. Залоговыми правами на 49,9% этой компании владеет «Роснефть».
Американская компания Citgo, принадлежащая венесуэльскому государственному нефтегазовому концерну PDVSA, пожертвовала полмиллиона долларов на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные
Большую сумму внес лишь Bank of America — 1 млн долларов. Платежи по 500 тысяч долларов, аналогичные взносу дочернего предприятия PDVSA, на инаугурацию Трампа перечислили банк JP Morgan Chase и нефтегазовый концерн Exxon.
Другие крупные корпоративные пожертвования последовали от Pepsi (250 тысяч долларов), ритейлера Walmart (150 тысяч долларов) и сотового оператора Verizon (100 тысяч долларов).
По сообщениям СМИ, в ноябре 2016 года залоговые права на 49,9 процента Citgo получила дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Trading. Это значит, что в случае дефолта Венесуэлы права на эти акции перейдут в собственность российской госкомпании. Этой сделкой уже заинтересовались в Конгрессе США.
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Citgo, дочерняя компания венесуэльского нефтяного госпредприятия, выделила полмиллиона долларов на инаугурацию Дональда Трампа. Залоговыми правами на 49,9% этой...
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