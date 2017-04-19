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"Дочка" венесуэльской госкомпании дала полмиллиона долларов на инаугурацию Трампа

20.04.2017 07:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Citgo, дочерняя компания венесуэльского нефтяного госпредприятия, выделила полмиллиона долларов на инаугурацию Дональда Трампа. Залоговыми правами на 49,9% этой компании владеет «Роснефть».


Фото: Reuters

Американская компания Citgo, принадлежащая венесуэльскому государственному нефтегазовому концерну PDVSA, пожертвовала полмиллиона долларов на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные отчета инаугурационного комитета, опубликованного в среду, 19 апреля.

Большую сумму внес лишь Bank of America — 1 млн долларов. Платежи по 500 тысяч долларов, аналогичные взносу дочернего предприятия PDVSA, на инаугурацию Трампа перечислили банк JP Morgan Chase и нефтегазовый концерн Exxon.

Другие крупные корпоративные пожертвования последовали от Pepsi (250 тысяч долларов), ритейлера Walmart (150 тысяч долларов) и сотового оператора Verizon (100 тысяч долларов).

По сообщениям СМИ, в ноябре 2016 года залоговые права на 49,9 процента Citgo получила дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Trading. Это значит, что в случае дефолта Венесуэлы права на эти акции перейдут в собственность российской госкомпании. Этой сделкой уже заинтересовались в Конгрессе США.

 
 
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Citgo, дочерняя компания венесуэльского нефтяного госпредприятия, выделила полмиллиона долларов на инаугурацию Дональда Трампа. Залоговыми правами на 49,9% этой...

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