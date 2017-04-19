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Тиллерсон заявил о провале ядерной сделки с Ираном
20.04.2017 08:20 — Новости Мира | Tut.by
США полагают, что заключенная с Ираном ядерная сделка оказалась «провальной» и не достигла своей основной цели. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Видеозапись его выступления опубликована в
В своей речи Тиллерсон перечислил обвинения, которые выдвигают США по отношения к властям Исламской республики. Госсекретарь США подчеркнул, что политика Ирана противоречит национальным интересам США. При этом заключенное международным сообществом с Ираном соглашение о ядерной программе оказалось безрезультативным по мнению Вашингтона, подчеркнул госсекретарь.
«Совместный всеобъемлющий план действий потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это лишь откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет собой провальный подход прошлого», — заявил Тиллерсон. Он также отметил, что в этом план Иран стоит в одном ряду с КНДР.
Кроме того, Тиллерсон обвинил Иран в поддержке террористических движений на Ближнем Востоке, оказании помощи режиму Башара Асада и хуситским повстанцам в Йемене. Поддержка, которую Иран оказывает курдским силам в Ираке, как полагает Госдеп, «подрывает безопасность в регионе». В числе преступлений Тегерана госсекретарь отметил многочисленные нарушения прав человека и подавление политической оппозиции.
Накануне стало известно, что Дональд Трамп поручил Совету по нацбезопасности США выяснить, насколько снятие санкций с Ирана в рамках ядерной сделки отвечает интересам Вашингтона. До этого Трамп неоднократно критиковал соглашение международного сообщества с Тегераном. Он называл ее «одной из худших» из виденных им в жизни и «позором» для США. Кроме того, он допустил возможность выхода Соединенных Штатов из заключенного соглашения.
Соглашение по ядерной программе
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В своей речи Тиллерсон перечислил обвинения, которые выдвигают США по отношения к властям Исламской республики. Госсекретарь США подчеркнул, что политика Ирана...
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