США полагают, что заключенная с Ираном ядерная сделка оказалась «провальной» и не достигла своей основной цели. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Видеозапись его выступления опубликована в Twitter американского внешнеполитического ведомства.



Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters

В своей речи Тиллерсон перечислил обвинения, которые выдвигают США по отношения к властям Исламской республики. Госсекретарь США подчеркнул, что политика Ирана противоречит национальным интересам США. При этом заключенное международным сообществом с Ираном соглашение о ядерной программе оказалось безрезультативным по мнению Вашингтона, подчеркнул госсекретарь.

«Совместный всеобъемлющий план действий потерпел неудачу в достижении свой цели — неядерного статуса Ирана. Это лишь откладывает их цель стать ядерным государством. Эта сделка представляет собой провальный подход прошлого», — заявил Тиллерсон. Он также отметил, что в этом план Иран стоит в одном ряду с КНДР.

Кроме того, Тиллерсон обвинил Иран в поддержке террористических движений на Ближнем Востоке, оказании помощи режиму Башара Асада и хуситским повстанцам в Йемене. Поддержка, которую Иран оказывает курдским силам в Ираке, как полагает Госдеп, «подрывает безопасность в регионе». В числе преступлений Тегерана госсекретарь отметил многочисленные нарушения прав человека и подавление политической оппозиции.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп поручил Совету по нацбезопасности США выяснить, насколько снятие санкций с Ирана в рамках ядерной сделки отвечает интересам Вашингтона. До этого Трамп неоднократно критиковал соглашение международного сообщества с Тегераном. Он называл ее «одной из худших» из виденных им в жизни и «позором» для США. Кроме того, он допустил возможность выхода Соединенных Штатов из заключенного соглашения.

Соглашение по ядерной программе



Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы был подписан 14 июля 2015 года Ираном и группой государств «Евротройка+3» (Германия, Франция, Великобритания, США, Россия и Китай). Его реализация началась в январе 2016 года, после того как Тегеран привел свою ядерную программу в соответствие с Планом действий. Попытки урегулировать вопрос с иранской ядерной программой предпринимались более десяти лет. С 2006 по 2010 год СБ ООН принял шесть резолюций по ядерной программе Ирана, против частных лиц и компаний страны были введены международные санкции. В 2012 году США и ЕС ужесточили финансово-экономические ограничения, что сильно ударило по нефтяному и банковскому секторам экономики Ирана. В соответствии с планом Иран согласился сократить свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.