﻿ СБ ООН не смог осудить ракетное испытание КНДР из-за разногласий между Россией и США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СБ ООН не смог осудить ракетное испытание КНДР из-за разногласий между Россией и США

20.04.2017 10:07 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совету Безопасности ООН не удалось принять заявление с осуждением проведенного КНДР 15 апреля ракетного испытания из-за разногласий между Россией и США. Как сообщили в среду в постоянном представительстве РФ при ООН, американская делегация свернула работу над документом, отказавшись включить в него призыв к урегулированию ситуации на Корейском полуострове через диалог.


Фото: Reuters

В российской дипмиссии выразили удивление появившимися в западных СМИ сообщениями о том, что Москва якобы заблокировала проект заявления, предложенный США. Документ, внесенный на рассмотрение СБ 19 апреля, «содержал ряд ранее несогласованных формулировок, обычных для осуждения произведенных КНДР ракетных испытаний», отметили в постпредстве.

«В частности, из стандартного текста были удалены слова „через диалог“ (through dialogue) применительно к поиску путей урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Как известно, эти слова являются цитатой из пункта 48 последней резолюции СБ ООН 2321 по санкциям в отношении КНДР, единогласно принятой Советом в 2016 году. Более того, раньше никаких сомнений у американской делегации эта формулировка не вызывала. Когда мы потребовали восстановления этого „согласованного языка“, имеющего важное политическое значение, выразив готовность к дальнейшей работе с авторами проекта, делегация США без объяснения причин свернула работу над документом, заявив о том, что Россия заблокировала заявление для прессы», — говорится в заявлении постпредства РФ.

КНДР в воскресенье провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной — ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и «вечного» президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская делегация отказалась включить в документ призыв к урегулированию ситуации на Корейском полуострове через диалог.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В США вновь ужесточается охрана Белого дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика