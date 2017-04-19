Совету Безопасности ООН не удалось принять заявление с осуждением проведенного КНДР 15 апреля ракетного испытания из-за разногласий между Россией и США. Как сообщили в среду в постоянном представительстве РФ при ООН, американская делегация свернула работу над документом, отказавшись включить в него призыв к урегулированию ситуации на Корейском полуострове через диалог.



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В российской дипмиссии выразили удивление появившимися в западных СМИ сообщениями о том, что Москва якобы заблокировала проект заявления, предложенный США. Документ, внесенный на рассмотрение СБ 19 апреля, «содержал ряд ранее несогласованных формулировок, обычных для осуждения произведенных КНДР ракетных испытаний», отметили в постпредстве.

«В частности, из стандартного текста были удалены слова „через диалог“ (through dialogue) применительно к поиску путей урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Как известно, эти слова являются цитатой из пункта 48 последней резолюции СБ ООН 2321 по санкциям в отношении КНДР, единогласно принятой Советом в 2016 году. Более того, раньше никаких сомнений у американской делегации эта формулировка не вызывала. Когда мы потребовали восстановления этого „согласованного языка“, имеющего важное политическое значение, выразив готовность к дальнейшей работе с авторами проекта, делегация США без объяснения причин свернула работу над документом, заявив о том, что Россия заблокировала заявление для прессы», — говорится в заявлении постпредства РФ.

КНДР в воскресенье провела попытку очередного ракетного запуска , которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной — ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и «вечного» президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад , в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки .